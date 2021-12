Fondazione Aiga "Tommaso Bucciarelli", Attanasi è di nuovo direttore generale

BRINDISI - L’Aiga (Associazione italiana giovani avvocati) - sezione di Brindisi augura buon lavoro all’avvocato Domenico Attanasi, al quale - in data 26 novembre 2021 - è stato nuovamente conferito dalla giunta nazionale l’incarico di direttore generale della Fondazione Aiga “Tommaso Bucciarelli”, per il biennio 2021 – 2023. Trattasi di ruolo che segue ad altri prestigiosi incarichi: Domenico Attanasi, già direttore generale della fondazione nel biennio 2019 – 2021, è stato presidente Aiga - sezione di Brindisi, coordinatore regionale di Aiga Puglia e coordinatore area Sud-Italia, membro della giunta nazionale per due mandati e vice-presidente nazionale.

Si riportano le parole di ringraziamento espresse dall’avvocato Attanasi dopo il conferimento dell’incarico: “Ringrazio il presidente nazionale Francesco Paolo Perchinunno e tutta la giunta nazionale dell’Aiga per avermi conferito l’incarico di direttore generale della fondazione Aiga 'Tommaso Bucciarelli' anche per il biennio 2021-2023. Sono lieto e onorato di potere contribuire a coltivare lo straordinario lavoro di rilancio e affermazione della fondazione Bucciarelli nel settore della formazione degli avvocati avviato durante lo scorso mandato dalla presidente Giovanna Suriano e che ora proseguirà con medesimo slancio sotto la guida di un’altra donna e professionista eccellente come Valeria Chioda. L’emozione è doppia se consideriamo che con questo incarico si concluderà la mia oramai più che decennale esperienza in Aiga. Ma ora pensiamo a lavorare".