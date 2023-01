Fondazione Apulia Film Commission, Anna Maria Tosto è il nuovo presidente

Si è tenuta oggi, mercoledì 25 gennaio, l'assemblea dei soci della Fondazione Apulia Film Commission, che ha nominato la dottoressa Anna Maria Tosto presidente del Consiglio di amministrazione, del quale fanno parte i componenti Luciana Cazzolla e Francesco Murianni. La dottoressa Tosto, magistrato in quiescenza, è stata - tra l'altro - procuratrice generale presso la Corte di Appello di Bari.

Il cda ha ricevuto il mandato di provvedere a una revisione dello statuto e dell'assetto organizzativo della fondazione, assicurando la continuità della gestione amministrativa.

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dichiara: "Ringrazio la dottoressa Anna Maria Tosto per aver accettato l'incarico di presidente della Fondazione Apulia Film Commission. In questo modo la fondazione potrà disporre non solo delle sue straordinarie competenze giuridiche, assai utili in questo momento in cui è impegnata nella riscrittura dello statuto, ma anche di una raffinata intellettuale capace di leggere il contesto operativo della fondazione nella maniera più completa e autorevole".