Fondi dal Fai per i territori: i "Luoghi del cuore" da votare nel Brindisino

BRINDISI - C’è tempo fino al 15 dicembre prossimo per partecipare all’undicesima edizione del censimento “I Luoghi del Cuore” promosso dal Fai – Fondo per l’Ambiente italiano Ets e Intesa Sanpaolo Spa, con la finalità di valorizzare, tutelare e recuperare il patrimonio storico-artistico e naturalistico italiano. Gli enti promotori si rivolgono a tutti i cittadini italiani e stranieri chiedendo loro di votare i luoghi italiani che amano e che vorrebbero vedere difesi, valorizzati, recuperati (clicca qui per cercare il luogo)

Gli obiettivi del progetto sono tre. Sensibilizzazione: per sollecitare l’attenzione di cittadini e Istituzioni sul valore del patrimonio storico-artistico e naturalistico italiano e sull'importanza di proteggerlo e valorizzarlo, invitandoli ad attivarsi e ad agire concretamente in suo favore. Conoscenza: per contribuire a portare i luoghi che più amiamo e le loro eventuali esigenze all’attenzione della comunità e delle istituzioni.- Tutela e Valorizzazione: per favorire, con un percorso “dal basso”, le istanze della società civile, favorendo l’innescarsi di processi virtuosi di tutela e valorizzazione.

I "luoghi del cuore" candidati nel Brindisino

Per quanto riguarda Brindisi città tra i “luoghi” candidati e da votare si può trovare: Tramazzone Bosco di Cerano, castello Alfonsino, castello Svevo, Monumento al Marinaio, casa di Virgilio, chiesa di Santa Maria del Casale, bosco di Brindisi, Torre costiera e promontorio Torre Testa, il Porto, Collegio Navale Nicolò Tommaseo, Piazza Vittoria, Torri Costiere XIV secolo, Litorale brindisino, Le Colonne Romane, Chiesa San Paolo al Sepolcro, Canale Reale, Quartiere Romano sotterraneo al teatro Verdi, Chiesa di San Benedetto, Santuario Santa Maria degli Angeli, Chiesa Cappuccini, Tempio San Giovanni a Sepolcro, Parco Babylandia, Chiesa San Paolo Eremita, Chiesa Santa Teresa, Chiesa Madonna del Giardino (Tuturano), Convento dei Cappuccini, Fontana delle colombe, dune di sabbia del Presepe e altri luoghi generici.

Mesagne: ex convento dei Cappuccini-Monastero del Terzo Millennio, Centro storico, Necropoli Messapica Vico Quercia, masseria Belloluogo, ex convento dei frati domenicani, chiesa Sant’Anna, Malvindi Terme Romane, Muro tenente, Tempietto San Lorenzo Martire, masseria Vergine, masseria, Muro, villa Cabiria in contrada Palmitella.

Fasano: Zona umida tra Fasano e Ostuni, la Piana degli ulivi millenari di Fasano e Ostuni, ex saponificio “G.S. L’Abbate”, chiesa Madonna delle Grazie, Masseria Citrone: chiesetta, Dune di sabbia vicino Torre Canne, Abella, Borgo San Marco, Chiesa Bizantina rupestre, chiesa del Purgatorio, chiesa di Pozzo Faceto, Chiesa Madonna della Neve, chiesa San Pietro de Octava, Chiostro dei Minori osservanti, contrada Salamina, cripta di San Procopio, dune di Lido Morelli, Egnazia, Faro di Torre Canne, Litoranea Savelletri-case bianche, Maria Santissima del Rosario a Speziale, Minareto di Selva di Fasano, Museo della casa alla fasanese, panorama dalla piazzetta di Selva di Fasano, piazza Amati in Savelleri di Fasano, Pozzo Vera dell’ospedale Civile di Fasano, Sala affrescata portici delle Teresiane, Selva di Fasano, spiaggia di Savelletri, spiaggia la Caletta a Savelletri, tempesto di Seppannibale, Villa Damaso Bianchi a Selva di Fasano, Zoo Safari.

Ostuni: Centro storico, cattedrale, Colline di Sant’Oronzo, Chiesa rupestre di San Biagio, Chiesa Madonna del Pozzo, Convento delle Monachelle, Chiese rupestri e coste di Ostuni, Cala dei Ginepri, Bosco di Carestia, Cstello del Porto turistico di Villanova, Chiesa Sant’Oronzo, chiesa San Francesco di Paola, Belvedere Ostuni, Costa Merlata, Dune e boschi di Ostuni e Torre Canne, Fiume Incalzi in località Villanova, Frantoio, Fumarola, Lido Morelli, Madonna della Grata, Masseria Li Sarturi, Murge, orti storici terrazzati, Pescheria di fiume Morelli, ponte del pover’uomo, Porto Villanova e Bagno delle Monache, Santuario Madonna della Nova, Spiaggia contrada Monticelli, spiaggia di Rosa Marina, spiaggia di Villanova, spiaggia Pilone, Torre Pozzelle, Torre San Leonardo, Uliveti di Capitolo, ulivi della Marina, Valle d’Itria, zona settecentesca di Ostuni.

Carovigno: Area marina protetta Riserva Naturale dello Stato, Castello Dentice di Frasso, Riserva Naturale Statale Torre Guaeto, Oasi Naturale Torre Guaceto, Castello di Serranova, chiesa di Maria Santissima di Belvedere, località Specchiolla, parco del Castello Dentie di Frasso, Pineta e spiaggia di Morgicchio, spiaggia di Pantanagianni, spiaggia di Penna Grossa, spiaggia di Specchiolla, Torre Santa Sabina.

San Vito dei Normanni: Centro storico, Cripta di San Biagio, masseria Monte Madre. Cisternino: Caranna, cimitero vecchio, colli di Cisternino, contrada Sisto, Giardinetto del Giannettino, masseria Termetrio, palazzo Lagravinese, piazza, Torre Civica, tratturo contrada Restano, Valle D’Itria.

Ceglie Messapica: Chiesa di San Domenico, Castello Ducale, Altopiano delle Murge, chiesa rurale Madonna della Grotta, cripta Basiliana di San Michele, grotte di Montevicoli, piazza Plebiscito, pineta Ulmo, trulli, ulivi secolari in contrada Sant’Anna.

Villa Castelli: chiesa San Vincenzo De’ Paoli, Centrale idroelettrica Aqp di Villa Castelli, Masseria Antoglia, Scalinata di Monte Castello: il calvario. Francavilla Fontana: Chiesa della Madonna dei Grani, Chiesa Giovanni Battista, Centro storico, Convento, Chiesa San Sebastiano, Ex Macello, Castello Imperiali,

Torre Santa Susanna: Chiesa di San Pietro di Crepacore. Oria: Castello di Oria, Chiesa San Francesco di Assisi, basilica cattedrale e Le Mummie, quartiere ebraico, Parco Montalbano, parco archeologico, chiesa Madonna di Gallana, chiesetta di San Cosimo, Viale della Stazione, chiesa Madre, giardino del Castello Svevo, chiesa San Francesco di Paola, Monte Papalucio.

Latiano: Casa Natale del beato Bartolo Longo, chiesa dell’Immacolata, chiesa di Cotrino, chiesa di San Donato, chiesa di Sant’Antonio da Padova. Erchie: Grotta dell’Annunziata. Torchiarolo: Sito Archeologico Valesio, Palazzo Baronale.

San Pietro Vernotico: Chiesa di San Pietro Apostolo, Chiesa Matrice Santa Maria Assunta, Torre Quadrata. San Donaci: San Miserino, Limitone dei Greci, palude di San Donaci. San Pancrazio Salentino: Cripta di Sant’Angelo, Santuario di Sant’Antonio alla Macchia,

I finanziamenti

Dopo il censimento il Fai interverrà a favore dei primi tre luoghi maggiormente votati, secondo la classifica ufficiale pubblicata sul sito www.iluoghidelcuore.it, sulla base di specifici progetti di azione, che dovranno essere presentati al Fai entro otto mesi dall’annuncio dei risultati definitivi e subordinati all’approvazione della Fondazione. Potranno essere assegnatari di contributo solo luoghi per i quali sia prevista una fruizione pubblica e che siano proprietà di enti senza scopo di lucro e ad enti pubblici, non di persone fisiche o enti profit.

I contributi saranno così suddivisi: 50.000 euro al primo classificato, 40.000 euro secondo classificato, 30.000 euro al terzo classificato. Previsto un contributo economico di 5.000 euro per tutti i luoghi con più di 50.000 voti, indipendentemente dalla posizione in classifica, sulla base di specifici progetti di azione, che dovranno essere presentati al Fai entro otto mesi dall’annuncio dei risultati definitivi per i tre vincitori o nell’ambito del “Bando I Luoghi del Cuore” per la selezione dei progetti da sostenere che il Fai lancerà nel 2023 per eventuali altri aventi diritto; tutti i progetti dovranno essere subordinati all’approvazione della Fondazione.

Gli eventuali contributi non assegnati (in caso di mancata presentazione o approvazione del progetto di intervento nei tempi e/o termini stabiliti) o revocati, confluiranno all’interno della dotazione del “Bando I Luoghi del Cuore”. Per tutti i luoghi che avranno raccolto più di 2.500 voti verrà fornito, su richiesta, il layout di una targa celebrativa della partecipazione al censimento da poter apporre presso il Bene come segno della mobilitazione pubblica in suo favore. Inoltre, la Fondazione, dopo la pubblicazione dei risultati, lancerà il “Bando I Luoghi del Cuore” per la selezione dei progetti da sostenere, in base al quale i proprietari, i concessionari, gli affidatari o i portatori di interesse dei Luoghi del Cuore che avranno ricevuto almeno 2.500 voti secondo la classifica ufficiale, potranno presentare al Fai una richiesta di intervento sulla base di specifici progetti di azione.

Una commissione tecnica interna al Fai valuterà le domande pervenute e selezionerà i luoghi idonei al sostegno della Fondazione, anche con lo stanziamento di contributi economici.