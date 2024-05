Formaggio con etichette contraffatte in vendita al mercato: arrivano i Nas

BRINDISI - Controlli dei carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni (Nas) di Taranto nel mercato di Brindisi: sequestrate forme di formaggio con etichette contraffatte e denunciato il venditore. Le ispezioni, operate congiuntamente a personale del Servizio Veterinario – area “B” – della Asl di Brindisi e al personale della locale Arma Territoriale e della Polizia Locale, erano volte a garantire la conformità dei generi alimentari alle disposizioni dirette a prevenire i rischi per la salute pubblica, a proteggere gli interessi dei consumatori e ad assicurare la lealtà delle transazioni commerciali.

L'ambulante finito nei guai, residente nella provincia di Lecce, aveva messo in vendita a prezzi più convenienti rispetto al prezzo di mercato, diverse forme di formaggio di un noto marchio francese, con etichette contraffatte: erano state artatamente contraffatte sia per dimensione che per tipologia della carta utilizzata Inoltre era stata accertata la mancanza di etichetta (riportante le indicazioni: denominazione ingredienti; stabilimento di produzione; numero di riconoscimento Ce; modalità di conservazione) posta generalmente sulla crosta superiore della forma originale.

I prodotti caseari, commercializzati come formaggi a pasta dura di una nota ditta Francese, in realtà erano di altra qualità ed origine (prodotti in Germania). Il titolare dell’attività è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica per le presunte ipotesi di reato di tentata frode in commercio e vendita di generi alimentari con segni mendaci.

