Formazione e orientamento per studenti: al Comune di Cellino 91.000 euro

CELLINO SAN MARCO - Il comune di Cellino San Marco ha ottenuto un finanziamento di 91.000 euro dalla Regione Puglia per “Punti Cardinali” – punti di orientamento per la formazione e il lavoro. “Punti Cardinali” è il bando della Regione Puglia rivolto agli Enti Locali con l’obiettivo di potenziare l’orientamento dei cittadini in funzione del mondo del lavoro. È una delle misure sperimentali della strategia regionale “Agenda per il Lavoro Puglia – il futuro è un capolavoro”, strutturata a seguito del percorso partecipativo “Agenda per il lavoro 2021-2027”, promosso dal Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione.

“Il nostro comune – dichiara il sindaco Marco Marra - è tra gli 89 di tutta la Regione ad aver presentato una proposta progettuale valida in termini di orientamento per la formazione e il lavoro, meritevole quindi di finanziamento cospicuo e con una valutazione finale elevata pari a 75/100. Un Progetto molto importante che aiuterà I nostri ragazzi ad orientarsi nel percorso scolastico e lavorativo. Migliorare lo scenario lavorativo è una delle sfide più importanti per Cellino e per il nostro territorio”.

L'Avviso vuole incentivare la creazione di una “comunità orientativa educante” dalla forte responsabilità sociale per attuare percorsi orientativi di qualità, che investono l’intero arco di vita dei cittadini (lifelong learning). I progetti punteranno alla realizzazione di almeno un’attività per ciascuna delle seguenti tre linee di intervento: Orientation Labs – laboratori didattici, esperienziali o narrativi realizzati con tecniche di scrittura, verbali, visive, artistiche o digitali nei confronti di studenti delle scuole primarie e secondarie, allievi di percorsi di studio Its e universitari, soggetti disoccupati, inoccupati e giovani di età compresa tra i 15 e 29 anni, lavoratori che intendono riqualificarsi per intraprendere nuovi percorsi lavorativi; job Days - giornate di orientamento al lavoro realizzate in collaborazione con gli stakeholder del territorio; orientation Desk - sportelli di accoglienza e orientamento al cittadino, utili per richiedere informazioni e chiarimenti e scegliere percorsi in linea con le proprie attitudini, competenze e capacità professionali.

I destinatari delle attività finanziabili dall’avviso sono: studentesse e studenti delle scuole primarie; studentesse e studenti delle scuole secondarie di I grado; studentesse e studenti delle classi di scuole secondarie di II grado e di istruzione e formazione professionale; studentesse e studenti di percorsi di studio Its e universitari; persone disoccupate, inoccupate e giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni; persone occupate che intendono intraprendere altro percorso lavorativo o di studio; le famiglie di tutti le persone individuate nei punti precedenti

“L'amministrazione Marra – dichiara il consigliere comunale Antonio Cascione - come rappresentato in tante occasioni, punta molto sulle politiche giovanili. Occorre investire sui giovani che sono il volano del futuro. Volevo ringraziare chi ha reso possibile la realizzazione di tutto ciò, in particolare la responsabile dei servizi sociali del nostro comune, Dott.ssa Anna Chiara Elia e cavalier Gianluca Budano che ha seguito, con impegno e grande competenza professionale, la fase progettuale del finanziamento”.

“Ben vengano occasioni come questa - afferma il sindaco Marra - in un momento storico non certo facile per giovani e non. Spingeremo i giovani della nostra comunità a partecipare attivamente a queste iniziative, certi che possano trarre beneficio e, perché no, anche reali prospettive di occupazione. Questo finanziamento è un fiore all'occhiello per il nostro territorio e creerà opportunità importanti per tutti i destinatari del progetto. Grazie a chi ha collaborato alla realizzazione di questo importante traguardo. Costruire e condividere queste belle e interessanti prospettive, in uno spirito di collaborazione e di squadra, mi rende orgoglioso di amministrare il mio paese".