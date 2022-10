La sicurezza sul lavoro approda nelle scuole: al via una serie di incontri formativi

BRINDISI - Nell'ambito delle iniziative programmate in attuazione del "Protocollo d'intesa unitario sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro”, sottoscritto l’11 febbraio scorso da tutti gli attori istituzionali che hanno partecipato ai lavori della conferenza provinciale permanente convocata dal prefetto Bellantoni sulla tematica, una specifica linea di azione è quella finalizzata a promuovere e diffondere, nelle aziende e nelle scuole, la cultura della sicurezza e della prevenzione degli incidenti nei luoghi di studio, di lavoro e il valore del rispetto delle regole quale garanzia del benessere individuale e collettivo. A partire dal 28 ottobre prende avvio il progetto di attività formativa rivolto agli studenti delle classi III e IV degli istituti di istruzione secondaria superiore della provincia

Nella consapevolezza che la sicurezza sui luoghi di lavoro non è solo una questione di controlli e di repressione, ma anche di prevenzione, il prefetto Bellantoni, condividendo l’iniziativa con tutti gli attori istituzionali che hanno sottoscritto la cennata intesa, ha dato impulso ad un percorso formativo dedicato ai giovani studenti, per accrescere il bagaglio culturale e per ampliare conoscenze e sensibilità su un tema di straordinaria attualità.

Il ciclo di incontri, analizzato ed approfondito dal Gruppo di lavoro a tal fine istituito in Prefettura, si articolerà in tre moduli formativi sui seguenti temi: il mondo del lavoro e la cultura della sicurezza; i numeri della sicurezza e la normativa della sicurezza; la gestione delle emergenze e i Dpi. Gli studenti, a conclusione del percorso formativo, realizzeranno, con l’aiuto dei docenti referenti e il supporto tecnico degli esperti, un progetto di “impresa simulata”, nella forma di elaborato (disegno, power point etc), interfacciandosi attivamente con i referenti istituzionali che hanno aderito al progetto formativo. Nella giornata di venerdì 28 ottobre l’incontro avrà luogo presso l’Istituto Morvillo Falcone di Brindisi, con il collegamento, in modalità streaming, degli studenti degli altri istituti professionali che hanno aderito.

Il prefetto Bellantoni, nell’esprimere apprezzamento per l’ampia adesione delle scuole all’iniziativa, sottolinea l’importanza di lavorare con i ragazzi e con gli insegnanti per promuovere una spiccata sensibilità sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.