Forte vento: a Brindisi parchi chiusi. "Prestare massima attenzione"

BRINDISI - A causa delle avverse condizioni meteo il Comune di Brindisi sta provvedendo a chiudere tutti i parchi della città per il resto della giornata di oggi, giovedì 31 marzo 2022. Lo comunica la stessa amministrazione su Facebook. In tutta la Puglia c'è allerta gialla per vento. Sono previsti forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, dai quadranti meridionali e possibilità di mareggiate lungo le coste esposte.

Le raccomandazioni della Protezione civile: prestare maggiore attenzione alla guida di autoveicoli e moderare la velocità, al fine di evitare sbandamenti; evitare le zone esposte a forte vento per il possibile distacco di oggetti sospesi e mobili (impalcature, segnaletica, ecc.) e di caduta di oggetti anche di piccole dimensioni e relativamente leggeri (vasi, tegole…). non sostare lungo viali alberati per possibile rottura di rami; prestare attenzione lungo le zone costiere, e, in presenza di mareggiate, evitare la sosta su moli e pontili.