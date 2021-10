Al forum mediterraneo in sanità, anche, il dg della Asl Brindisi Giuseppe Pasqualone

La Asl di Brindisi sarà presente alla quinta edizione del Forum Mediterraneo in Sanità, organizzato dall'Aress (Agenzia Regionale per la Salute e il Sociale) e dalla Fondazione per l’Innovazione e la Sicurezza in Sanità.

Il Forum, che si tiene da oggi, martedì 5 ottobre e fino al 7 ottobre a Villa Romanazzi Carducci, anche quest’anno intende proporsi come un’occasione per discutere su temi relativi alle innovazioni tecnologiche e ai mutamenti necessari nelle professioni sanitarie.

Il direttore generale della Asl di Brindisi, Giuseppe Pasqualone, domani mercoledì 6 ottobre alle 9 parteciperà a un incontro con i vertici di Asl e aziende ospedaliere pugliesi, e poi alle 16.30 rappresenterà la sanità regionale alla tavola rotonda fra sindaci e dirigenti del sistema sanitario, nell'ambito di un evento promosso da Federsanità e Anci.

Il 7 ottobre, alle 9, il direttore generale parteciperà a un incontro, organizzato in collaborazione con Federsanità e Fiaso (Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere), fra tutti gli amministratori delle aziende sanitarie pugliesi che discuteranno del ruolo delle aziende sanitarie per la realizzazione del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'incontro sarà coordinato da Tiziana Frittelli, presidente Federsanità e ditettore generale Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma e Giovanni Migliore, presidente Fiaso e dg del Policlinico di Bari. Concluderà Vito Montanaro, direttore Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia.

Dalla Asl di Brindisi interverranno al Forum anche il direttore sanitario Andrea Gigliobianco (Le nuove linee guida per Rsa e domiciliarità, 6 ottobre; tavolo di lavoro su distretto e case della comunità, 7 ottobre), il direttore amministrativo Caterina Diodicibus (Moss - sistema amministrativo contabile unico per il monitoraggio della spesa sanitaria regionale, 6 ottobre) e il responsabile dell’Unità controllo di gestione Marcello Bacca (Clinical governance: analisi economica delle prestazioni sanitarie, 6 ottobre).