Il fotografo mesagnese Enzo Neve vince un Wedding Award per il 2021

La Confartigianato lo candida in Regione Puglia come “Maestro Artigiano”

MESAGNE - Enzo Neve vince un Wedding Award per il 2021, la Confartigianato lo candida in Regione Puglia come “Maestro Artigiano”. Confartigianato Bari-Brindisi è fiera di avere tra i suoi dirigenti il fotografo Enzo Neve di Mesagne, anche quest’anno ha vinto un Wedding Award 2021 grazie alle recensioni delle coppie che lo hanno scelto come uno dei migliori fornitori di servizi di nozze in Italia.

In questo periodo così faticoso per tutti i titolari di imprese che lavorano nel settore degli eventi di aggregazione come i matrimoni questo premio assume un valore speciale perché mette in evidenza l'importanza del lavoro dei professionisti del settore che hanno fatto uno sforzo per adattarsi e accompagnare le coppie nel loro percorso.

Gli organizzatori del Wedding Awards dichiarano che in un anno così difficile tutte le aziende del settore si meritano un caloroso applauso per come hanno saputo affrontare la situazione e che in via eccezionale e per sostenere il settore, non hanno preso in considerazione solo le recensioni dell'ultimo anno, ma anche quelle del 2019, trattandosi dell'ultima stagione nella quale i matrimoni sono stati celebrati con normalità.

Aggiungono, inoltre, che nel contesto attuale, i Wedding Awards 2021 sono un riconoscimento al lavoro ben fatto e all'impegno dei professionisti che sono stati sempre all'altezza delle circostanze, grazie al loro prezioso lavoro, molte coppie rivivono i loro momenti più belli.

Enzo Neve è tra i fotografi che hanno sempre investito sull’innovazione nel campo fotografico con tecnologie video/fotografiche all’avanguardia, per questo rappresenta, da oltre 40 anni, nel mondo della fotografia matrimonialista un punto di riferimento concreto e qualificato. Lo caratterizzano prodotti di altissima qualità ed innovativi come la stampa ad inchiostro d'acqua che permette agli sposi di custodire nel tempo i propri ricordi rispettando l'ambiente e la natura. Il servizio fotografico è arricchito da riprese di altissima qualità con produzioni video e cinematografiche anche attraverso l'uso del drone.

Queste caratteristiche di Enzo Neve, consentono a noi di Confartigianato Brindisi di candidarlo in Regione Puglia per il riconoscimento di “Maestro Artigiano” ed il suo laboratorio potrà così diventare “Bottega Scuola”; verso questi mestieri dell’artigianato artistico e tradizionale la nostra Regione vuole spingere i giovani, in questi settori c’è il futuro occupazionale di molti dei nostri figli, mettere insieme le risorse naturali ed il patrimonio culturale del nostro territorio ed il “saper fare” di tanti imprenditori artigiani potrà far uscire, tutti insieme, in tutte le province pugliesi, da un momento così difficile.