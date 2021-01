Fotovoltaico ed eolico selvaggio, Al Bano in commissione ambiente

BARI - “ Sono felice che anche Al Bano, insieme a tanti nomi illustri del mondo politico, accademico, produttivo e ambientalista pugliese e salentino, abbia voluto aderire alla mia iniziativa di richiedere un’audizione in commissione ambiente, per imporre uno stop alla proliferazione selvaggia d’impianti per la produzione di energia cosiddetta ‘pulita’, che stanno deturpando e snaturando il nostro paesaggio". E' quanto dichiara il consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo de ‘La Puglia Domani’ e presidente movimento regione salento.

"Albano Carrisi, che ha risposto con entusiasmo al mio invito a sposare questa battaglia - prosegue Pagliaro - ancora una volta dimostra una straordinaria sensibilità umana ed un attaccamento profondo alle sue radici e alla sua terra, di cui peraltro dà prova da sempre, avendo scelto di continuare a vivere nella sua Cellino San Marco nonostante la notorietà internazionale di cui gode. Il nostro patrimonio più prezioso e la nostra identità vanno preservati da questo ennesimo scempio, che si aggiunge al deserto causato dalla xylella. Difendere la terra, continuare a coltivarla come fa Al Bano nella sua tenuta, è dovere di ogni salentino e pugliese che abbia a cuore il suo territorio d’immensa bellezza, sottraendolo agli appetiti dei giganti delle rinnovabili".