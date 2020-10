Il bilancio partecipato, l'iniziativa per coinvolgere i cittadini

FRANCAVILLA FONTANA - Lunedì 12 ottobre alle ore 17 nella sala consiliare di castello Imperiali si terrà la presentazione ufficiale del bilancio partecipato del Comune di Francavilla Fontana. Questo strumento, introdotto per la prima volta nella città degli Imperiali per volontà della giunta Denuzzo, è una importante occasione di partecipazione alla vita amministrativa e politica. Il consiglio comunale lo scorso 29 settembre ha dato il via libera alla procedura mettendo a disposizione 50 mila euro del bilancio pubblico.

Le aree di intervento su cui sarà possibile proporre delle progettualità sono: arredo urbano, ambiente e verde pubblico, connettività ed innovazione tecnologica, cultura e patrimonio, giovani, scuola e infanzia, sport e benessere, viabilità e mobilità dolce. Nel corso dell’incontro di lunedì 12 ottobre, che sarà trasmesso anche in diretta streaming, saranno illustrate le modalità di partecipazione all’avviso pubblico. Interverranno il sindaco Antonello Denuzzo e l’assessore alla partecipazione Sergio Tatarano.