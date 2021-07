Ospedale Francavilla Fontana, nominato il nuovo direttore di Cardiologia

FRANCAVILLA FONTANA - Nominato il nuovo direttore di Cardiologia e Unità di terapia intensiva coronarica dell'ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana. Continua l'impegno della direzione strategica della Asl di Brindisi finalizzato a completare la squadra dei direttori di Struttura complessa. Il dottor Rinaldo Giaccari, già vicario del dottor Vito Gallone, è stato nominato direttore dell'Unità operativa complessa di Cardiologia e Unità di terapia intensiva coronarica dell'ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana con incarico quinquennale.

Formatosi all'Università degli Studi di Bari, dove ha conseguito la laurea in Medicina e la specializzazione in Cardiologia, Giaccari ha affinato le sue competenze sul territorio, confrontandosi con le diverse articolazioni della sanità pubblica. È stato relatore a numerosi corsi rivolti ai medici di medicina generale in tema di diagnosi e gestione del paziente iperteso, di elettrocardiografia ed ecocardiografia e su cuore e diabete, nell'ambito del progetto della Anmco, l'Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri. E’ in servizio nella Asl Brindisi dal 1999. La sua lunga esperienza e la sua comprovata professionalità garantiranno una guida autorevole e competente alla Cardiologia del presidio francavillese.