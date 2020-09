Aido, due panche intitolate a tutti i donatori di organi e tessuti

FRANCAVILLA FONTANA – Due panche collocate nel parco dei donatori organi in via Cavour a Francavilla Fontana sono state intitolare, come segno di ringraziamento, a tutti i donatori di organi e tessuti. La cerimonia, voluta dal gruppo comunale Aido della Città degli Imperiali, si è svolta lunedì 28 settembre, santificate da don Giuseppe Leucci, parroco della chiesa dei Sette Dolori. Le due panche sono state intitolate e dedicate a Luca Cosimo e Felicia, due concittadini francavillesi, che con il loro dono hanno permesso di poter effettuare più trapianti e ridare la vita a più persone.

Il presidente del gruppo comunale, Giuseppe Maggiulli, ha voluto ringraziare la ditta Edilpref, nella persona del suo amministratore, Angelo Monaco, che ha donato le due sedute, il sindaco di Francavilla, Antonello Denuzzo e l'assessore Antonio Martina, per aver reso possibile questo piccolo dono alla città, che sarà anche un ringraziamento a tutti i donatori. La manifestazione si è tenuta nell’ambito della “Giornata nazionale del Sì” che celebra e promuove la donazione di organi, tessuti e cellule.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.