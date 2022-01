Camberlingo, ambulatorio di Ginecologia: pazienti seduti a terra e gestanti in piedi per ore

FRANCAVILLA FONTANA - Ore in attesa davanti all'ambulatorio di Ginecologia del "Camberlingo" di Francavilla Fontana prima della visita: gestanti in piedi per ore e pazienti sedute per terra. E' quanto accaduto questa mattina, venerdì 7 gennaio 2022, all'ospedale della Città degli Imperiali e segnalato alla nostra redazione.

Una denuncia drammatica. Molte pazienti sono rimaste in piedi e appena due le sedie nel piccolo corridoio dell'ambulatorio di Ginecologia dove si trova, anche, l'ambulatorio per la Dialisi ed un unico bagno per donne e uomini, nella indifferenza del personale medico e sanitario.