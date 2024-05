"Appuntamento online per carta d'identità? In questo ufficio non si usa"

FRANCAVILLA FONTANA - La possibilità di prenotare online un appuntamento è utile per vari motivi: evitare le code, schivare il "c'ero prima io", organizzare la propria mattinata, non perdere tempo, dare ordine. Le incombenze amministrative gestite in questo modo sono tante. Richiedere la carta d'identità elettronica, per esempio. Bastano due clic sul sito del ministero dell'Interno e si ottiene un appuntamento. Un gioco da ragazzi, no? Mica tanto, a giudicare dalla disavventura occorsa a un cittadino francavillese qualche giorno fa. Aveva preso regolare appuntamento, si è recato presso l'ufficio Anagrafe di Francavilla Fontana. Ed è tornato indietro con un nulla di fatto.

"Il 29 aprile sono andato sul sito del Ministero, ho seguito la procedura e ho prenotato per l'indomani alle 10. In questo modo ho potuto organizzare la mia giornata lavorativa. Arriva il 30 aprile e alle 10 sono presso l'ufficio. C'è la fila. Un signore mi si avvicina e dice che c'era prima lui. Gli racconto della prenotazione online e lui cade dalle nuvole. 'L'avessi saputo, mi sarei organizzato come lei e non avrei perso tutta la mattinata', esclama. Passato qualche minuto dopo le 10, entro, ma chi chi lavora lì mi spiega che non funziona così. E che devo fare comunque la fila", racconta il cittadino.

"Chi si occupa delle pratiche, a contatto col pubblico, mi dice che con la prenotazione online non si sono trovati bene, soprattutto con l'utenza più anziana. Perché la gente va in confusione, aggiunge. Io replico che se un anziano riesce a scrivere su Facebook o a guardare video su TikTok, allora non avrà problemi per una semplice prenotazione online. La procedura è lineare. Lei, quasi per consolarmi, mi dice di pensare a Roma, dove ci vogliono mesi per un documento. Mai io vivo qui! Non in una città di milioni di abitanti. Niente, alla fine me ne devo tornare al lavoro avendo perso un'ora e passa senza motivo. E senza carta d'identità elettronica", prosegue.

L'interrogativo finale del nostro lettore è sacrosanto: "Devo aggiungere che chi mi ha dato spiegazioni ha mantenuto sempre un tono garbato, ma il punto è un altro. Possibile che nel 2024, in una città come Francavilla, un servizio tanto utile non sia disponibile perché 'sennò gli utenti anziani vanno in confusione'? A me sembra assurdo". Il racconto del cittadino è particolareggiato (alcuni dettagli sono stati omessi per ovvie ragioni di privacy) e dettagliato. Né si dubita delle motivazioni fornite da chi all'Anagrafe lavora a contatto con il pubblico. La risposta fornita al lettore, però, non convince. E non giustifica la scelta di privarsi di un servizio utile.

Il sito del ministero dell'Interno, nella sezione dedicata all'agenda online per la carta d'identità elettronica, va detto, è di una semplicità disarmante. Basta inserire nome, cognome, codice fiscale e pochi altri dati e il gioco è fatto. Sicuramente altrettanto semplice rispetto a qualche social network.