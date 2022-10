Denuzzo rimodula la giunta, arriva Anna Tagliente dopo le dimissioni di Migliola

FRANCAVILLA FONTANA - Sarà Anna Tagliente a guidare l’assessorato alle Attività Produttive della giunta Denuzzo dopo le dimissioni di Domenico Migliola. La Tagliente, consigliera comunale eletta nel 2018 nella fila di Libera Francavilla, è laureata in economia e commercio e svolge la libera professione nella Città degli Imperiali. Sino ad oggi ha ricoperto l’incarico di capogruppo consiliare della sua lista. “Ringrazio Anna – dichiara il sindaco Antonello Denuzzo – per aver accettato di entrare nella squadra di governo della Città assumendosi la responsabilità di un assessorato, quello alle Attività Produttive, che in questo particolare momento storico necessità di risposte immediate alle numerose difficoltà emerse a causa dell’emergenza sanitaria prima e del caro bollette oggi.”

“Sono felice – dichiara la neo assessora Anna Tagliente – di poter dare il mio contributo alla Città, questa volta nella veste di assessora. Ringrazio il sindaco per la fiducia riposta e il gruppo di Libera Francavilla per aver indicato il mio nome. Mi metterò da subito al lavoro con progetti a sostegno delle numerose attività produttive cittadine che in questo momento sono in affanno. Ringrazio il mio predecessore Domenico Magliola per il lavoro svolto in questi anni. Porterò a termine le progettualità avviate, a cominciare dalla valorizzazione del confetto riccio.” All’assessora Tagliente saranno affidate anche le deleghe alla Sicurezza e al Randagismo.

La nuova assessora subentra a Domenico Magliola che nei giorni scorsi aveva presentato le dimissioni. “Ringrazio Domenico Magliola per il lavoro svolto nei quattro anni in cui ha ricoperto la carica di assessore. Anna Tagliente – conclude il sindaco Antonello Denuzzo - avrà il non facile compito di sostenere le attività produttive in difficoltà e di collaborare al rilancio definitivo della zona Pip e all’avvio della Zes. Un gran lavoro da fare che, come sempre, porteremo avanti con il contributo dell’intera giunta. Ognuno di noi in questa fase ha un ruolo decisivo per raggiungere gli obiettivi strategici per lo sviluppo della Città.”