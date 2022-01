Francavilla Fontana, attivato il nuovo progetto di servizio civile universale

FRANCAVILLA FONTANA - Si intitola Digit360 ed è il nuovo progetto di servizio civile universale attivato dall’Amministrazione Comunale di Francavilla Fontana nell’ambito della rete di comuni composta da Brindisi, ente capofila, Campi Salentina, Latiano, Novoli, San Pancrazio Salentino e San Pietro Vernotico. La progettualità, che prevede nella Città degli Imperiali il coinvolgimento di due volontari tra i 18 e i 28 anni, è incentrata sulle competenze digitali e propone di costruire un ponte tra la cittadinanza e la pubblica amministrazione per accrescere l’uso dei servizi online.

“Il servizio civile universale è una preziosa opportunità per i giovani – dichiara l’assessora ai Servizi Sociali Maria Passaro – grazie a questo strumento, che riproponiamo dopo l’esperienza del 2021 che ha coinvolto 8 tra ragazze e ragazzi, è possibile mettersi al servizio della collettività acquisendo competenze e, allo stesso tempo, favorire la crescita della qualità dei servizi comunali.”

Potranno partecipare tutti i cittadini italiani tra i 18 e i 28 anni d’età. Per la realizzazione del progetto a Francavilla Fontana è previsto il coinvolgimento di due volontari con un posto riservato a ragazze e ragazzi in possesso di un Isee inferiore o pari a 10.000 euro. Alle persone selezionate sarà riconosciuto un assegno mensile di € 444,30. L’attività si articolerà in 12 mesi. Le persone interessate dovranno presentare la domanda di partecipazione attraverso la piattaforma Domande on Line (Dol) raggiungibile all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it a cui si potrà accedere esclusivamente con Spid, il Sistema pubblico di identità digitale. Le istanze dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 26 gennaio 2022.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0831 820337 o inviare una mail a g.solazzo@comune.francavillafontana.br.it. Il progetto Digit360 si svilupperà in tutta la rete dei comuni e prevede il coinvolgimento di 10 volontari. Il bando e tutti i dettagli sono disponibili sul sito internet istituzionale.