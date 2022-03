Scuola moderna, sicura ed efficiente: avviati i lavori alla San Francesco

FRANCAVILLA FONTANA - Da alcune settimane hanno preso il via i lavori di adeguamento strutturale alla normativa antisismica, di efficientamento energetico e di rigenerazione degli spazi esterni del plesso San Francesco facente parte del terzo istituto comprensivo. Gli interventi, che trasformeranno completamente il volto dell’edificio scolastico e delle aree esterne, sono partiti grazie ad un finanziamento da 3,2 milioni di euro ottenuto nel 2019 dall’amministrazione comunale nell’ambito del piano Regionale Triennale di Edilizia Scolastica 2018/20, cofinanziato con 284 mila euro di risorse comunali.

“L’intervento in corso – spiega il sindaco Antonello Denuzzo – è finalizzato a dare una nuova centralità al plesso San Francesco. Nell’area esterna abbiamo previsto la creazione di strutture sportive, l’installazione di panchine, cestini e un gazebo per attività polivalenti. Alla base di tutto c’è l’idea di una scuola aperta alla comunità, capace di dialogare con il quartiere e la cittadinanza.” In queste settimane la ditta esecutrice ha allestito il cantiere e avviato gli interventi strutturali finalizzati ad aumentare la resistenza dell’edificio in caso di terremoti. Al centro dei lavori c’è anche l’efficientamento energetico dell’immobile con la sostituzione degli impianti, la realizzazione di un cappotto termico, la sostituzione degli infissi e l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di acqua calda e di energia elettrica pulita.

“Al termine dei lavori – prosegue il sindaco – la comunità scolastica potrà usufruire di un edificio moderno, più sicuro, comodo ed efficiente dal punto di vista energetico. Si tratta di un intervento che inciderà profondamente sulla qualità della permanenza a scuola di ragazze, ragazzi e personale scolastico.” Gli interventi in programma nel plesso San Francesco riguarderanno anche l’area esterna. Qui sarà realizzata una nuova illuminazione, sistemato e ripensato il verde, adottato un sistema di irrigazione sostenibile e posizionato un impianto di videosorveglianza. Sempre in quest’area si moltiplicheranno gli spazi dedicati allo sport, con campi da calcetto, basket e pallavolo, e angoli dedicati alla socialità, con la creazione di un gazebo per attività polivalenti ed il posizionamento di panchine e cestini.

“La nuova San Francesco sarà una scuola a misura di tutti, dove troveranno spazio le istanze di socialità e la voglia di sport. In pochi mesi – conclude il Sindaco – siamo passati da un’idea sulla carta all’apertura del cantiere, un risultato che è merito di un serio lavoro di squadra avviato al momento del nostro insediamento e che ora porta i suoi frutti a beneficio della collettività.”