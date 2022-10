Mensa scolastica, da lunedì 17 ottobre al via negli istituti comprensivi

FRANCAVILLA FONTANA - Lunedì 17 ottobre l’amministrazione comunale avvierà il servizio di refezione scolastica per le studentesse e gli studenti degli Istituti Comprensivi cittadini. “L’avvio della mensa scolastica – spiega l’assessore alla Pubblica Istruzione Sergio Tatarano – è un momento importante per la socializzazione dei bambini e delle bambine. In attesa della conclusione della nuova procedura di gara ad occuparsi del servizio sarà il gestore uscente che applicherà le stesse tariffe dello scorso anno.” Le famiglie potranno acquistare i ticket mensa, il cui costo unitario è di 2,50 euro, direttamente dal proprio telefono cellulare tramite l’applicazione smartphone “Spazio Scuola”.

L’operazione potrà essere effettuata anche dal pc accedendo al portale www.schoolesuite.it o presso qualsiasi ricevitoria abilitata al pagamento PagoPA. I nuovi utenti potranno effettuale la prima ricarica a partire da venerdì 14 ottobre, mentre le famiglie che hanno già usufruito del servizio negli scorsi anni sono da subito abilitati. Per informazioni è possibile scrivere una mail a refezione@comune.francavillafontana.br.it oppure telefonare al numero 0831820408.