Centro storico, il Comune cerca immobile per un bagno pubblico: ecco l'avviso

FRANCAVILLA FONTANA - L’amministrazione comunale ha approvato un avviso pubblico per l’individuazione di un immobile del centro storico da adibire a bagno pubblico. Il locale ricercato, della dimensione di circa 15 metri quadrati, dovrà essere al piano terra e dotato di impianto idrico, fognante ed elettrico. Il canone di locazione è stato quantificato dall'ufficio tecnico comunale in 12 euro al metro quadrato e sarà soggetto al ribasso in sede di offerta. All’interno degli spazi individuati saranno realizzati bagni per uomini, donne e persone con disabilità.

L’individuazione dell’immobile seguirà il criterio della prossimità a Piazza Umberto I ed il principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. “Con questa procedura – spiega l’assessora al Patrimonio Antonella Iurlaro – intendiamo rispondere al disagio denunciato dai residenti che da decenni convivono con i comportamenti degli incivili che deturpano il nostro centro storico. L’auspicio è quello di trovare un immobile idoneo per consentire al centro cittadino di avere un servizio essenziale ormai assente da decenni.” Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato nelle ore 12.00 di giovedì 20 ottobre. L’avviso pubblico è disponibile sul sito internet istituzionale. Per maggiori chiarimenti è possibile contattare il numero 0831 820341.