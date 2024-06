La camminata di Pandora saluta l'estate che arriva: alla fine tutti in masseria

FRANCAVILLA FONTANA - L'associazione benefica Pandora-Idea di Francavilla Fontana si appresta a chiudere le iniziative solidali dell'anno sociale in corso e lo fa promuovendo l'atteso appuntamento de "Cammina con Pandora" in una veste del tutto inedita. La tradizionale camminata della solidarietà, infatti, si terrà quest'anno al crepuscolo del prossimo 21 giugno, solstizio d'estate, che, secondo il calendario astronomico, è il giorno più lungo dell'anno.

L'appuntamento - voluto sei anni fa per offrire un'occasione di festosa condivisione e al tempo stesso per sensibilizzare la comunità locale riguardo agli obiettivi e alle idealità perseguiti dall’associazione - segna ufficialmente l'interruzione delle principali attività programmate da Pandora-Idea in vista della pausa estiva. Giunta alla sua sesta edizione, l'iniziativa avrà luogo venerdì 21 giungo 2024, sempre secondo le consuete modalità: quota di iscrizione 5 euro (ad ogni partecipante saranno consegnati una pettorina, una banda luminosa e una bottiglietta d'acqua), ritrovo dei partecipanti nello slargo della palestra Link, in via Ugo Foscolo (Francavilla Fontana), alle ore 19:30 e partenza attorno alle ore 20:00.

La camminata, a carattere amatoriale, ripercorrerà l'itinerario classico che da via Foscolo conduce lungo il ponte in contrada Tredicina. Un'agevole e salutare passeggiata di circa 3,5 km che si concluderà, questa volta, presso l'azienda agricola Masseria L'Erede, dove si potranno degustare gli ineguagliabili panzerotti della casa, preparati dalle mani sapienti di zia Filomena e della signora Anna.

Il luogo è un suggestivo insediamento rurale della campagna francavillese, che ha saputo conservare lo spirito delle origini, quello impresso dai massari Uccio e 'Nzina, antenati degli attuali proprietari, Dino e Filomena l'Erede. Accoglienza e genuinità "km0" rendono unico questo luogo: l'aspetto attuale prende vita a partire dagli anni duemila, quando Dino e Filomena ebbero compreso l'importanza di offrire agli avventori prodotti di qualità, come pane, friselle, dolciumi e bontà varie rigorosamente sfornate secondo le ricette semplici della più autentica cucina contadina.

Ed è proprio sulla scia di questa idea che una sera d'estate di alcuni fa nacquero i "panzerotti di 'Erede", quando i primi fortunati ebbero la felice ventura di assaggiare i panzerotti che zia Filomena era intenta a preparare per un buffet. Quel primo assaggio aprì la strada alle panzerottate del giovedì: un appuntamento irrinunciabile per un numero sempre crescente di appassionati visitatori che, nelle sere d'estate, sceglievano la cornice suggestiva della masseria per degustare gli sfiziosi panzerotti di zia Filomena. Lucidi di commozione gli occhi di zio Dino, spirito laborioso e animo generoso, dinanzi all'aia della sua masseria brulicante di persone.

Saranno, dunque, le luci di masseria L'Erede ad accogliere il serpentone luminoso dei camminatori di Pandora, mentre ad allietare la serata ci penserà il gruppo folcloristico francavillese "Li Ccucchiati", che darà vita a canti e balli della cultura popolare salentina. È un gradito ritorno quello de "Li Ccucchiati", dopo il successo riscosso nella Camminata del settembre 2022. Presieduto dalla dottoressa Angela Cinieri, psicologa e psicoterapeuta, il gruppo folk si è ufficialmente costituito in associazione senza fini di lucro nel dicembre 2021 e trae la sua denominazione da un dolciume tipico della tradizione francavillese, i fichi mandorlati, che nell'idioma popolare son detti "fichi ccucchiati", ovvero fichi accoppiati.

Disponibilità, impegno e passione per il recupero e la trasmissione delle antiche radici sono i valori che tengono insieme il gruppo: con organetti e tamburelli, negli abiti accuratamente sobri della festa della nostra civiltà contadina, li Ccucchiati animano serenate agli sposi, sagre di paese, feste religiose ed eventi culturali di promozione umana e sociale; a loro piace definirsi una grande famiglia, impegnata a tramandare le tradizioni più autentiche degli avi.

Gli ingredienti per trascorrere la serata che conduce nella nuova estate sembrano esserci tutti: Cammina con Pandora compie il suo sesto anno e invita ognuno a prendere parte all'evento con la generosità delle passate edizioni; camminare insieme, per essere solidali, fa sentire meno soli e rende più forti al cospetto di un tempo fragile e precario come quello presente.

La presidente Annamaria Miccianza, guida e anima dell'associazione, e tutti i componenti del consiglio direttivo auspicano, anche questa volta, una massiccia e sentita partecipazione e ringraziano tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito alla realizzazione dell'evento; in modo particolare Masseria L'Erede, Sporting Shop, Argentieri Distribuzioni srl e il gruppo folcloristico "Li Ccucchiati".