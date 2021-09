Discriminazione e violenza di genere: se ne parla ne "Il Cammino delle donne"

BRINDISI - Istituzioni, associazioni, cittadine e cittadini si sono dati appuntamento domenica 19 settembre a Francavilla Fontana per intraprendere insieme il “Cammino delle donne – percorsi in genere” che vedrà, tra gli altri, l’intervento del procuratore capo della Repubblica presso il tribunale di Brindisi, Antonio De Donno. L’iniziativa, che partirà da castello Imperiali alle 8.30, si svilupperà come una passeggiata per le vie della città durante la quale sarà possibile ascoltare testimonianze, partecipare ad attività culturali e conoscere da vicino le buone prassi del territorio. Al centro del discorso ci saranno i temi della discriminazione e della violenza di genere.

Alle 12 a Castello Imperiali, al termine della passeggiata, è previsto un intervento del procuratore capo della Repubblica, Antonio De Donno, che condurrà una riflessione finale sui temi del cammino. Insieme al procuratore interverranno il sindaco Antonello Denuzzo, il presidente del consiglio comunale Domenico Attanasi, il presidente dell’Ambito Territoriale Br3 Giuseppe Bellanova, il presidente della Rete Lara e direttore dell’Ambito Territoriale Br3 Gianluca Budano e il Presidente del Csv Brindisi-Lecce Rino Spedicato.

“Questa iniziativa, che coinvolge direttamente l’assessorato ai servizi sociali e la commissione pari opportunità, è una preziosa occasione di incontro, crescita, confronto e sensibilizzazione sulle tematiche della discriminazione e della violenza di genere. Cammineremo lungo le vie della città – spiega l’assessora Maria Passaro – per riappropriarci dello spazio pubblico, spesso luogo di esclusione per le donne. Ripartiamo da qui, dalle nostre strade, contro la violenza e per i diritti.” “Il Cammino delle donne – percorsi in genere” si concluderà alle 20.30 a Castello Imperiali con lo spettacolo teatrale “Salvatore Morelli, una tragedia italiana” con Chicco Passaro, Antonella Chiloiro e Annamaria Passaro.