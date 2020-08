Al via la campagna “Consiglia un libro” per la biblioteca comunale

FRANCAVILLA FONTANA - Il Comune di Francavilla Fontana ha ricevuto dal governo centrale, nell’ambito del decreto rilancio, la somma di 7 mila euro da investire nell’acquisto di nuovi libri per la biblioteca “Giovanni Calò”. Per volere dell’amministrazione comunale l’individuazione dei nuovi volumi seguirà un inedito percorso partecipato.

Sino al prossimo 31 agosto utenti e non della biblioteca cittadina potranno inviare una mail all’indirizzo biblioteca@comunefrancavillafontana.br.it per suggerire sino a 10 titoli da acquisire nel patrimonio librario pubblico. La biblioteca "Giovanni Calò" da alcuni mesi è oggetto di una radicale trasformazione, possibile grazie al finanziamento della "Community library". Al termine dei lavori strutturali attualmente in corso, la Città avrà a disposizione un centro culturale attivo e moderno.