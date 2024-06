Case popolari, ecco la commissione per le domande di assegnazione

FRANCAVILLA FONTANA - Con determinazione numero 626 del 14 giugno 2024, l'Ufficio Urbanistica del Comune di Francavilla Fontana ha provveduto alla nomina della commissione che dovrà esaminare le domande di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili sul territorio di Francavilla Fontana.

Della commissione fanno parte istruttori amministrativi e funzionari del Comune di Francavilla Fontana e un componente nominato da Arca Nord in virtù di apposita convenzione. La commissione dovrà valutare le 118 domande già pervenute e procedere, all'esito, alla formazione della graduatoria.

Dichiara il vice sindaco e assessore con delega alle Politiche Abitative, Domenico Attanasi: "In questo momento storico il provvedimento assume una particolare importanza, sia perchè a breve sarà avviata la realizzazione, attesa da anni, di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, e in ogni caso essendo indispensabile aggiornare periodicamente le graduatorie in modo tale da registrare la domanda abitativa dei nuovi nuclei in condizione di indigenza o difficoltà".