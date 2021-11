Il Milite Ignoto diventa cittadino onorario di Francavilla Fontana

FRANCAVILLA FONTANA - Le celebrazioni della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate dello scorso 4 novembre si sono concluse con il voto all’unanimità del consiglio comunale della proposta del sindaco Antonello Denuzzo di conferire la cittadinanza onoraria di Francavilla Fontana al Milite Ignoto.

“Un secolo fa – spiega il sindaco – il Milite Ignoto veniva tumulato nel Sacello dell’Altare della Patria come simbolo del sacrificio supremo di una intera generazione che era caduta in guerra in nome dell’Italia. Oggi quel soldato, che all’epoca si volle non identificabile, diventa cittadino di Francavilla Fontana perché i valori che incarna appartengono ad ogni Istituzione e sono parte fondante di ogni italiano”.

Sono circa 3200 i Comuni Italiani che hanno aderito al progetto “Milite Ignoto, Cittadino d’Italia”, promosso dal Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia in collaborazione con l’Anci nazionale e il Consiglio nazionale permanente delle associazioni d’Arma (Assoarma).

L’iniziativa rientra nelle celebrazioni per il Centenario del Milite Ignoto che proseguiranno fino al 2 giugno 2022. Alla discussione in consiglio comunale ha assistito una delegazione di studentesse e studenti del Liceo Ribezzo accompagnati dalla docente Roberta Longo.

Le ragazze e i ragazzi sono coinvolti in un progetto di educazione civica che ha come referenti istituzionali i Consiglieri Comunali Cosimo Tardio e Tiziana Fino.

“La presenza dei ragazzi ha reso ancora più importante questo momento istituzionale. L’eredità del Milite Ignoto – conclude il Sindaco Denuzzo – appartiene alla collettività e alle generazioni presenti, passate e future. È nostro dovere preservarne la memoria e onorarla ogni giorno dentro e fuori le Istituzioni.”