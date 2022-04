Si insedia il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze: al voto per sindaco e presidente

FRANCAVILLA FONTANA - Giovedì 7 aprile alle 15.30 si terrà la seduta di insediamento del consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi per l’elezione del presidente dell’assise e del sindaco o sindaca. I lavori d’aula saranno presieduti dal presidente del consiglio comunale Domenico Attanasi con gli interventi del sindaco Antonello Denuzzo e dell’assessore alla pubblica istruzione Sergio Tatarano. La scelta dei vertici istituzionali spetterà ai 30 componenti eletti nell’ultima tornata elettorale che ha coinvolto attivamente gli istituti comprensivi cittadini.

“Torna il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze dopo la prima edizione del 2019 fortemente condizionata dal Covid-19. In attesa di conoscere il nome di sindaco o sindaca e presidente – spiega l’assessore Sergio Tatarano – la consultazione ci ha già offerto un nuovo dato significativo e cioè la prevalenza di ragazze (18 su 30) in controtendenza con il mondo degli adulti, a conferma del fatto che il Ccrr è un luogo di sperimentazione e innovazione e non un esercizio di finzione e imitazione degli adulti.” Il consiglio rappresenta una preziosa opportunità di inclusione e darà a tutti i suoi componenti la possibilità di crescere attraverso un percorso di rispetto reciproco, nell’ottica della valorizzazione delle potenzialità individuali e di gruppo.

“Era importante – conclude l’assessore Tatarano – dare continuità ad un processo di coinvolgimento delle giovani generazioni perché lo stesso possa essere sempre più una realtà consolidata nella nostra realtà, nell’interesse della crescita democratica di Francavilla Fontana.” La seduta potrà essere seguita in diretta streaming sul canale istituzionale del Comune di Francavilla Fontana.