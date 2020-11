Vietato stazionare dalle 5 alle 22 in alcune vie, nuova ordinanza anti contagi

FRANCAVILLA FONTANA - Il sindaco Antonello Denuzzo ha emanato una ordinanza con ulteriori misure volte a contrastare la diffusione del contagio da coronavirus. Il provvedimento, valido sino al prossimo 3 dicembre, estende il divieto di permanenza e stazionamento dalle 5.00 alle 22.00 in via Turati, via Salvemini, via Cavour, via Bartolo Longo, via Braccio, via Camassa, via La Pira, via Mangia, via Ercole Cavallo, via Rosario Ribezzi, via Giovanni Paolo I, via Padre Camillo Campanella, e viale Vincenzo Lilla.

Queste strade si aggiungono a piazza Umberto I, piazza Dante e a tutte le vie, piazze e aree ricadenti nel centro storico, per le quali era già stato predisposto il divieto di permanenza e stazionamento con una precedente ordinanza. Per tutte le vie e le piazze oggetto dei provvedimenti è fatta salva la possibilità di transitare e di svolgere le attività consentite dalla normativa nazionale vigente. L’ordinanza è consultabile sul sito internet istituzionale del Comune di Francavilla Fontana.