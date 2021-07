Continua la distribuzione dei pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà

In collaborazione con la Croce Rossa Italiana, questo mese è programmata per domani, martedì 27 luglio, dalle 9.30 alle 11.30, mercoledì 28 e giovedì 29 luglio dalle 17 alle 19

FRANCAVILLA FONTANA - Dopo l’acquisto delle nuove derrate da parte dell’amministrazione comunale, prosegue la consegna dei pacchi alimentari alla cittadinanza in difficoltà economica. La distribuzione, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, in questo mese è programmata per domani, martedì 27 luglio, dalle 9.30 alle 11.30, mercoledì 28 e giovedì 29 luglio dalle 17 alle 19. Gli utenti interessati potranno recarsi direttamente presso la sede della Croce Rossa nell’ex laboratorio urbano nelle fasce orarie indicate.

“Oltre ad aver avviato il servizio di mensa sociale nei mesi estivi – spiega l’assessora ai servizi sociali Maria Passaro – proseguiamo con la distribuzione dei pacchi alimentari. Nei prossimi giorni e ogni quarta settimana del mese gli utenti in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria potranno ritirare i beni di prima necessità messi a disposizione gratuitamente dall’amministrazione comunale. A breve saranno proposte ulteriori misure di sostegno economico anche grazie alle risorse destinate alla nostra città dal governo nazionale.” Per ulteriori informazioni è possibile contattare il segretariato sociale al numero 0831/820409 oppure 0831/82724.