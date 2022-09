Polizia locale, contratto da 36 ore settimanali per tutti gli agenti

FRANCAVILLA FONTANA - L'Amministrazione comunale di Francavilla Fontana ha investito le risorse necessarie e ora tutti gli agenti della polizia locale della città hanno un contratto che prevede 36 ore di servizio settimanali, anche quelli assunti di recente che fino a qualche giorno fa erano impiegati per sole 18 ore a settimana. Lo annuncia su Facebook il sindaco Antonello Denuzzo.

Il primo cittadino spiega: "Vuol dire che da questo momento saranno più presenti in strada, che arriveranno più velocemente se richiederete il loro intervento e che presidieranno meglio alcuni punti 'sensibili' della nostra cittá che sono spesso oggetto delle vostre segnalazioni, per esempio il centro storico, via Cavour o i parchetti. E a bordo delle bici che adesso hanno in dotazione potranno muoversi più agevolmente".