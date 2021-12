Scuola musicale comunale, firmata la convenzione con il conservatorio "Schipa"

FRANCAVILLA FONTANA - Nelle scorse ore l’amministrazione comunale ha dato il via libera alla sottoscrizione di una convenzione con lo storico ente leccese che avvierà nella sede della scuola diretta dal maestro Antonio Curto i corsi di formazione pre-accademica base e propedeutici Afam. “Spesso – dichiara il sindaco Antonello Denuzzo – abusiamo della parola eccellenza, ma è difficile non usarla per raccontare il lavoro che quotidianamente svolge la scuola musicale comunale. Crediamo molto nella crescita di questa istituzione e non ci siamo tirati indietro per migliorarla con l’acquisto di un pianoforte. Ora cominciamo una nuova pagina che ci vedrà al fianco del conservatorio "Tito Schipa". Ringrazio il maestro Antonio Curto e l’intero corpo docente per il lavoro e la dedizione che ogni giorno dimostrano per la scuola che è un patrimonio di tutti i francavillesi.”

La formazione preaccademica e i corsi propedeutici forniscono agli allievi le competenze indispensabili per affrontare il percorso di studi accademico previsto dal conservatorio "Tito Schipa". “Questa convenzione – spiega il direttore della scuola musicale comunale Antonio Curto – garantirà ai nostri allievi un più agevole passaggio alla formazione accademica del conservatorio "Tito Schipa". È un servizio aggiuntivo che offriamo alla cittadinanza e che non comporterà alcun costo per la collettività. Da sempre puntiamo ad una formazione di alto livello e questo accordo testimonia il buon lavoro di questi anni. Ringrazio il sindaco Antonello Denuzzo e il direttore del conservatorio Giuseppe Spedicati per aver dato fiducia all’intero corpo docente della scuola.”

Un'altra importante novità che riguarda la scuola musicale è la realizzazione nella sede di via Trento di un auditorium da 100 posti a sedere che potrà ospitare concerti e attività convegnistica. All’interno di questo rinnovato spazio, che ospita le opere grafiche donate dal compianto Egidio Saracino, ha trovato la sua naturale collocazione il pianoforte a coda da concerto acquistato dall’amministrazione comunale. “La creazione di questo spazio attrezzato – dichiara l’assessora alla Cultura Maria Angelotti – è una conquista importante per una città che è sempre alla ricerca di luoghi della cultura. La scuola musicale comunale con questo auditorium, oltre ad essere un luogo di formazione per gli studenti, si candida ad essere il principale punto di riferimento per la musica in città.”