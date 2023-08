Sanità in crisi: convocato Consiglio monotematico sull'ospedale Camberlingo

FRANCAVILLA FONTANA - La situazione dell’ospedale Dario Camberlingo e i problemi della sanità brindisina saranno al centro del Consiglio comunale monotematico di Francavilla Fontana convocato per martedì 5 settembre alle ore 9.00. All’assise sono stati invitati a partecipare il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, l’assessore regionale alla Sanità Rocco Palese, il direttore generale della Asl di Brindisi Maurizio De Nuccio e i consiglieri regionali Fabiano Amati, Alessandro Leoci, Mauro Vizzino e Luigi Caroli.

Dallo scorso maggio il Camberlingo è stato al centro di un graduale depotenziamento iniziato con la sospensione di Ginecologia e Ostetricia e proseguito con l’interruzione di alcune prestazioni di Chirurgia Generale. La sanità brindisina, in generale, è in fase di emergenza e l’attuale scenario potrebbe coinvolgere altri reparti del nosocomio francavillese e tutti i presidi sanitari presenti sul territorio della provincia.

“La sospensione di alcuni servizi essenziali – commenta il sindaco Antonello Denuzzo – rischia di tramutarsi in una vera e propria emergenza sociale. Bisogna fare in fretta per trovare le soluzioni opportune per riaprire quanto prima tutti i reparti del Camberlingo, compresi quelli completati e mai entrati in funzione. Il bacino d’utenza del nostro ospedale, circa 200 mila persone tra le province di Taranto e Brindisi, rende evidente che è necessario puntare ad un potenziamento della struttura per offrire prestazioni sanitarie di qualità e accessibili a tutti.”

Intanto, nella giornata di mercoledì 9 agosto si è svolta la Conferenza dei sindaci della provincia di Brindisi alla presenza dell’assessore regionale Rocco Palese e del nuovo direttore generale della Asl Maurizio De Nuccio. Dalla riunione è emersa la volontà della Regione di tutelare il sistema sanitario brindisino ricorrendo a tutte le misure necessarie per reclutare nuovo personale medico considerando che le procedure concorsuali avviate in questi mesi non hanno prodotto l'effetto sperato.

“Mai come in questo momento – conclude il sindaco Denuzzo – è importante andare oltre le dichiarazioni di intenti e trovare soluzioni concrete. Alla luce dell’emergenza del sistema sociosanitario che riguarda tutto il nostro Paese, abbiamo il dovere di avviare una seria riflessione sulle scelte operate a favore dei privati che hanno generato evidenti squilibri che si ripercuotono soprattutto sui cittadini più fragili. Il Consiglio comunale sarà una occasione per discutere e affrontare una questione di portata epocale per il futuro del nostro welfare.”