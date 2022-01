Una coperta per proteggere una vita, la solidarietà del liceo scientifico Ribezzo

FRANCAVILLA FONTANA - Hanno realizzato decine di quadrati utilizzando lana o cotone per scaldare i bambini che, purtroppo, ancora oggi vivono in case senza riscaldamento. Ogni mattonella porta il nome degli alunni, famiglie, personale docente e Ata del liceo scientifico "Ribezzo" di Francavilla Fontana che, in questo periodo natalizio ma non solo, hanno voluto tendere una mano alle famiglie in difficoltà, donando protezione e calore, anche, con una semplice coperta.

"La scuola è stata coinvolta in toto in questa iniziativa - spiega la professoressa Giovanna Marchionna - alunni, docenti, zie, nonne, mamme e anche la preside Giuseppina Pagano, tutti ci siamo messi a realizzare con i ferri e l’uncinetto dei quadrati che, alla fine, sono stati assemblati dalle nostre bidelle Comasia Maggi e Angela Dimida e diventate coperte. Due nostri studenti, poi, hanno realizzato il logo. Il disegno è stato fatto da Andrea Almiento e digitalizzato da Marta Gemma".

Il logo riporta non solo il nome dell'istututo ma, anche, un dinosauro: "E' sempre stato visto come un animale mostruoso - continua la docente che ha lavorato al progetto insieme alla collega Concetta Rodia - da tenere ai margini. E' così che, spesso purtroppo la nostra società percepisce coloro che hanno bisogno, da tenere lontano. Questa la spiegazione fornita dal nostro alunno, una grande tenerezza".

"Ci auguriamo che questa iniziativa venga condivisa da più persone, che nasca un vero laboratorio solidale, anche, tra più istituti perchè sosterremo sempre progetti sociali come questi, come del resto la nostra scuola ha sempre fatto con varie raccolte di beni di prima necessità", conclude la docente.