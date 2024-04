Criticità dell'ospedale "Camberlingo": incontro "chiarificatore" con l'Asl

FRANCAVILLA FONTANA - Il sindaco di Francavilla Fontana, Antonello Denuzzo, e il consigliere regionale Maurizio Bruno hanno incontrato questa mattina (mercoledì 24 aprile 2024) presso gli uffici dell'Asl di Brindisi il direttore generale dell'azienda sanitaria Maurizio De Nuccio e la direttrice sanitaria Loredana Carulli, per rappresentare le preoccupazioni dell’amministrazione comunale e della cittadinanza in merito al futuro dell'ospedale di Francavilla Fontana "Dario Camberlingo".

Da diverso tempo il nosocomio francavillese sta attraversando momenti di criticità dovuti alla mancanza di personale che mette a rischio l'operatività dei reparti, l'efficienza del servizio e costringe i medici presenti a turni di lavoro e a pressioni estenuanti. Nel corso del lungo incontro il direttore generale De Nuccio ha fornito i chiarimenti alle richieste, punto per punto, avanzate da Denuzzo e Bruno, in particolare sul futuro dei reparti di Chirurgia generale, di Ortopedia e naturalmente di Ostetricia e Ginecologia. La direzione ha garantito che non c'è alcuna intenzione di depotenziare l'ospedale, tantomeno di chiudere reparti.

Relativamente al trasferimento al Perrino di Brindisi di un medico del reparto di Chirurgia generale dell'ospedale di Francavilla, il direttore generale ha spiegato che si è trattato di una mobilità d'urgenza della durata di 30 giorni, ma allo scadere di questo termine lo stesso medico tornerà a Francavilla. Per scongiurare il ripetersi di casi simili la direzione ha pubblicato un avviso per il reclutamento di personale a tempo determinato da destinare appunto all'ospedale Perrino.

Relativamente al reparto di Ortopedia il direttore generale ha comunicato che è stato espletato il concorso per l'arrivo a Francavilla di cinque unità (uno specializzato e quattro specializzandi), così come previsto dal Piano di assunzione approvato dalla Regione per il 2024. Novità positive sono state comunicate dalla direzione anche per il reparto di Ostetricia e Ginecologia: nei prossimi giorni sarà infatti pubblicato sul Burp un nuovo avviso per l'assunzione di cinque unità. Gli interessati avranno 20 giorni di tempo per per presentare la propria candidatura.

Relativamente al reparto di Rianimazione è in corso una procedura di mobilità in entrata, che dovrebbe garantire in tempi brevi l'arrivo di una nuova unità di personale. Per il Consultorio, infine, l'Asl sta valutando lo spostamento del personale dalla sede degradata di via Barbaro Forleo ai nuovi uffici di piazza Dimitri, mentre per il Sert l'amministrazione comunale terrà un nuovo sopralluogo congiunto il prossimo 8 maggio in alcuni immobili comunali, allo scopo di individuare insieme all'Asl una sede che sia adeguata.

"Avevamo chiesto questo incontro con urgenza - fa sapere il sindaco Antonello Denuzzo - più di dieci giorni fa, ma impedimenti di carattere personale del direttore generale De Nuccio hanno comportato il rinvio fino a oggi. E' stato un colloquio utile che ha permesso a noi di rappresentare alla direzione dell'Asl le preoccupazioni della cittadinanza sul futuro di un ospedale che per noi deve diventare un centro di eccellenza e non di certo essere smantellato. Le rassicurazioni, anche molto dettagliate, fornite dal direttore generale ci confortano. Ma non è nostra intenzione ritenerci soddisfatti fino a che agli impegni non seguiranno atti concreti. Per cui continueremo a mantenere alta l'attenzione e a seguire passo per passo tutte le procedure garantite".

Dello stesso avviso il consigliere regionale Maurizio Bruno: "Ho piena fiducia nel direttore generale De Nuccio e so che seguirà tutto con attenzione. Tra gli impegni presi con noi e quindi con tutta l'utenza dell’ospedale di Francavilla c’è anche la fornitura di nuovi macchinari richiesti dal primario di cardiologia, per rendere il reparto sempre più all'avanguardia. Con il sindaco Denuzzo continueremo a tenere accesi i fari sul nostro ospedale, affinché tutti i problemi di personale riscontrati in questo lungo periodo possano una volta per tutte essere superati".