Definito il percorso per la costituzione dell’ecomuseo

FRANCAVILLA FONTANA - Il prossimo 12 febbraio si avvierà ufficialmente il percorso che condurrà alla costituzione dell’ecomuseo della città di Francavilla Fontana. A differenza dei tradizionali musei, che spesso si presentano come luoghi chiusi che custodiscono testimonianze del passato, l’ecomuseo si configura come uno spazio attivo e diffuso nella città che ha lo scopo di promuovere l’identità collettiva e il patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico della comunità. Grazie alla partecipazione della cittadinanza, dei soggetti pubblici e privati è possibile avviare un processo di riscoperta e valorizzazione della cultura materiale e immateriale, focalizzando in particolare l’attenzione nel rapporto tra ambiente naturale e antropizzato.

Il processo partecipativo avrà la sua naturale collocazione nel laboratorio ecomuseale, ribattezzato dai promotori dell’iniziativa "Aiò!", e si porrà come primo obiettivo la definizione di una mappa di comunità che metterà in evidenza le percezioni dei cittadini in materia di patrimonio, paesaggio e conoscenze. “Avviamo un percorso inedito per la nostra città – dichiara l’assessore alle attività produttive Domenico Magliola – la definizione della mappa di comunità, primo atto verso l’ecomuseo, rappresenta un passo decisivo per comprendere le dinamiche consolidate, percepite e in fase di gestazione presenti nella nostra società cittadina. Non si tratta semplicemente di salvaguardare il patrimonio esistente, ma di orientare lo sviluppo futuro in un’ottica di sostenibilità ambientale, economica e sociale.”

Le attività del laboratorio ecomuseale saranno possibili grazie al finanziamento regionale di 20 mila euro ottenuto dal bando “Puglia Partecipa” alla fine del 2019. Il primo appuntamento è in programma venerdì 12 febbraio alle ore 17.30. Interverranno il sindaco Antonello Denuzzo, l’assessore alle attività produttive Domenico Magliola, Gabriella Verardi, direttore tecnico presso Interplan servizi di ingegneria Srl, e Gabriele Fanelli di Studio Lampo. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming dalla pagina facebook del progetto "Aiò!".