Edilizia scolastica, nuovi interventi nel primo istituto comprensivo

FRANCAVILLA FONTANA - “Stiamo facendo il possibile per accelerare gli interventi nei plessi scolastici di competenza comunale – spiega il sindaco Antonello Denuzzo – l’obiettivo è portare a termine i lavori programmati in tempi brevi per consentire ai nostri ragazzi di usufruire di spazi adeguati e permettere alla cittadinanza di avere a disposizione nuove strutture per le attività sportive e culturali. Passa anche da qui la sfida per la ripartenza dopo l’emergenza sanitaria.” Due cantieri saranno aperti nel plesso Virgilio del primo istituto comprensivo e riguarderanno il teatro e la palestra scolastica. Il teatro, per cui sono stati stanziati 100 mila euro, sarà oggetto di interventi finalizzati principalmente al recupero degli spazi annessi alla sala teatrale. I lavori consisteranno in opere di impermeabilizzazione, rifacimento di intonaci e rivestimenti, tinteggiatura, sostituzione degli infissi interni ed esterni, realizzazione dell’impianto audio e sostituzione della caldaia.

“Il teatro della scuola Virgilio rappresenta una occasione importante per la città – prosegue il sindaco – da un lato puntiamo a restituire all’istituto scolastico uno spazio che potrà essere utilizzato durante le attività didattiche o istituzionali, dall’altro metteremo a disposizione della collettività un luogo di cultura alternativo al teatro Italia. Una volta terminato questo intervento potremo finalmente passare alla fase dell’allestimento della sala, che rappresenta l’ultimo step per l’entrata in funzione della struttura.” L’altro cantiere del plesso Virgilio interesserà la palestra. Qui si procederà al rifacimento della pavimentazione e alla tracciatura del campo da basket e da pallavolo. Questo intervento si inserisce in un progetto più ampio, per cui sono stati stanziati 150 mila euro, che prevede – oltre alla manutenzione straordinaria della palestra della scuola Virgilio – un potenziamento della pista d’atletica della scuola Vittorio Veneto.

Novità in arrivo anche per il plesso Aldo Moro. Ad essere interessata dai lavori anche in questo caso sarà la palestra scolastica. Si procederà alla manutenzione delle inferriate, alla sostituzione degli infissi, al rifacimento della pavimentazione, al ripristino dell’intonaco e alla tinteggiatura. Per questi interventi sono stati stanziati circa 90 mila euro. “L’impiantistica sportiva cittadina si poggia in maniera molto significativa sulle palestre scolastiche – conclude il sindaco Denuzzo – il miglioramento di queste strutture e il potenziamento della loro funzionalità rappresenta anche un investimento sul movimento sportivo francavillese." Sino ad oggi ammontano a più di 7 milioni di euro i finanziamenti intercettati dall’amministrazione comunale per la messa in sicurezza delle scuole di proprietà comunale. A breve saranno avviati nuovi interventi che interesseranno in particolare i plessi De Amicis e San Francesco del terzo istituto comprensivo. In queste due scuole saranno avviati lavori per circa 6,5 milioni di euro che daranno un nuovo volto ai due plessi scolastici.