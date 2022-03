Francavilla Fontana, finanziamento per il plesso scolastico "Montessori"

FRANCAVILLA FONTANA - Novità in arrivo per l’edilizia scolastica di Francavilla Fontana. L’Amministrazione Comunale ha ottenuto un nuovo finanziamento di 400mila euro per rinnovare l’impianto elettrico del plesso Montessori del secondo istituto comprensivo. L’ufficialità è giunta nelle scorse ore con la pubblicazione della graduatoria da parte del ministero dell’Istruzione che vede la Città degli Imperiali tra gli enti finanziati, solo 19 per tutto il Sud Italia, a fronte di 352 candidature a livello nazionale.

“Il nostro lavoro di ricerca di finanziamenti per migliorare le infrastrutture cittadine prosegue senza sosta. Grazie a questo ennesimo bando vinto – spiega il sindaco Antonello Denuzzo – potremo intervenire con decisione nel plesso Montessori sostituendo l’impianto elettrico dell’istituto, passo indispensabile per la modernizzazione dell’immobile.”

Il finanziamento, erogato dal ministero dell’Istruzione, deriva dal fondo dell’otto per mille destinato dalla cittadinanza a favore dello Stato che, per legge, deve essere utilizzato prioritariamente per l’edilizia scolastica al fine di garantire la qualità del diritto allo studio.

“Abbiamo candidato questo progetto lo scorso 10 dicembre, nel pieno della pandemia. Il risultato ottenuto – prosegue il sindaco – testimonia la qualità del lavoro portato avanti dall’ufficio Tecnico, che ringrazio, tra mille difficoltà operative.”

I lavori che interesseranno il plesso Montessori riguardano il rifacimento dell’impianto elettrico con la sostituzione di quadri, montanti e dorsali.

“Intervenire sugli impianti degli immobili è di vitale importanza per migliorarne l’efficienza. Con questo finanziamento – conclude il sindaco – potremo innovare il plesso Montessori senza incidere sul bilancio comunale. Un risultato importante che porta il totale dei finanziamenti intercettati per l’edilizia scolastica in questi quasi quattro anni di governo della città a circa 8 milioni di euro.”