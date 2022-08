Dal Pnrr 830mila euro per riqualificare la scuola di via Bilotta

FRANCAVILLA FONTANA - La scuola di via Bilotta potrà presto tornare ad ospitare bambine e bambini. L’amministrazione comunale ha ottenuto un finanziamento di circa 830 mila euro con fondi del Pnrr per la messa in sicurezza e riqualificazione dell’immobile che diventerà un nuovo asilo nido. Il progetto dei lavori prevede la rigenerazione dell’edificio con l’adeguamento alle norme antisismiche, la realizzazione degli impianti idrico, fognario, elettrico, termico e la realizzazione di nuovi solai e balconi. Il tutto corredato con impianti fotovoltaici per la produzione di elettricità e acqua calda.

Al termine delle opere i 640 metri quadrati della struttura potranno ospitare tre sezioni scolastiche dotate di spogliatoio, aula e servizi igienici e ampie aree comuni composte da una sala per attività ludico-educative, cucina, sala insegnanti e deposito per l’attrezzatura didattica. L’immagine della nuova scuola si completerà con l’area esterna, estesa più di 2000 metri quadrati, che sarà attrezzata con verde e giochi per i bambini.

Il recupero della scuola, che da circa 40 anni versa in stato di abbandono, consentirà alla città di incrementare l’offerta educativa rivolta ai bambini della fascia 0-3 anni e, allo stesso tempo, di recuperare uno spazio pubblico totalmente inutilizzato.