Parte la mensa scolastica, ticket acquistabili direttamente dallo smartphone

FRANCAVILLA FONTANA - Da lunedì 11 ottobre l’amministrazione comunale avvierà il servizio di refezione scolastica. I primi ad usufruire della mensa saranno le studentesse e gli studenti che frequentano dal secondo anno della scuola dell’infanzia all’ultimo anno della primaria. Giovedì 14 ottobre sarà invece la data di attivazione del servizio per le ragazze e i ragazzi della scuola secondaria di primo grado. Infine, a partire da lunedì 25 ottobre, sarà il turno delle prime classi della scuola dell’infanzia.

“Accantonate le parentesi della didattica a distanza, finalmente bambine e bambini potranno sedersi insieme per vivere un momento importante di condivisione. Abbiamo lavorato – spiega l’assessore alla pubblica istruzione Sergio Tatarano – per attivare il servizio in tempi brevi e semplificare le procedure di ricarica dei ticket pasto.” Le famiglie potranno acquistare i ticket mensa direttamente dal proprio telefono cellulare tramite l’applicazione per smartphone “Spazio Scuola”.

L’operazione potrà essere effettuata anche dal pc accedendo al portale dal sito internet istituzionale www.comune.francavillafontana.br.it. In entrambi i casi il pagamento avverrà tramite nodo PagoPa, così come previsto dalle norme vigenti. Per informazioni è possibile scrivere una mail a refezione@comune.francavillafontana.br.it oppure telefonare al numero 0831820408.