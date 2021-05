Camberlingo, approvato il progetto per la messa in sicurezza di alcune aree

FRANCAVILLA FONTANA - E' stato predisposto il progetto per i lavori di messa in sicurezza di diverse aree dell’ospedale "Camberlingo" di Francavilla Fontana, e ora non restano che l’approvazione e la gara per l’affidamento. "L’intervento - come spiega il il consigliere regionale del Pd, Maurizio Bruno - è particolarmente importante se si pensa che l’importo complessivo arriva a quasi 1,5 milioni di euro, e riguarderà in particolare le facciate principali dell’area degenza. E sono certo che nel volgere di pochi mesi i lavori, da tempo attesi da tutto il personale e dall’utenza, potranno finalmente prendere il via".

"Così come ho fatto fino a oggi - continua Bruno - per imprimere un’accelerata all’intero procedimento, affinché non si perda più un solo giorno, continuerò a seguire l’iter perché il nostro ospedale merita di essere all’altezza della sua funzione. E per tutto il lavoro svolto fino a oggi, colgo l’occasione per ringraziare il direttore generale dell’Asl di Brindisi Giuseppe Pasqualone, che sta facendo tutto quanto in suo potere per arrivare il prima possibile all’avvio dei lavori. Sarà un piccolo, grande segnale di ripartenza col piede giusto per la nostra sanità, dopo questi mesi così drammatici e difficili".