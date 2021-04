Francavilla Fontana, al via i lavori per la realizzazione del campo polivalente

Ottenuto un finanziamento da 100mila euro dalla Regione per il recupero della struttura sportiva, da tempo in abbandono

FRANCAVILLA FONTANA - Sono partiti i lavori per il recupero del campo ad uso polivalente nel quartiere San Lorenzo di Francavilla Fontana. La struttura sportiva, da tempo in stato di abbandono, rinascerà grazie al finanziamento da 100mila euro ottenuto dall'Amministrazione Comunale nel bando regionale per la valorizzazione delle strutture sportive presenti sul territorio.

“In queste ore – spiega il sindaco Antonello Denuzzo – si è aperto il cantiere che consegnerà al quartiere San Lorenzo una nuova struttura sportiva. Si tratta di un’opera pensata per riqualificare un bene pubblico abbandonato, restituendolo alla cittadinanza. I costi saranno interamente coperti da un finanziamento che abbiamo ottenuto, pertanto non intaccheranno le casse comunali”.

Gli interventi prevedono il rifacimento della pavimentazione dell’area da gioco, la predisposizione del terreno per il calcetto, il tennis e la pallamano, il ripristino della recinzione e dell’illuminazione. Nelle adiacenze del campo sarà realizzata un’area dedicata alla corsa e alle passeggiate con la sistemazione del verde circostante.

Il campo da calcetto sarà attrezzato per consentire il gioco anche alle persone cieche con la creazione di steccati disposti lungo le linee laterali della superficie di gioco.

“Questa struttura sportiva sarà un luogo inclusivo – conclude il sindaco – qui potranno accedere tutti per giocare, fare attività fisica o semplicemente trascorrere piacevolmente del tempo. Con quest’opera dotiamo il quartiere San Lorenzo di una struttura polivalente il cui scopo principale è accrescere il benessere della cittadinanza”.