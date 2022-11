Mensa scolastica, il bando per la concessione di buoni pasto

FRANCAVILLA FONTANA - L’Amministrazione Comunale di Francavilla Fontana ha dato il via libera al bando per la concessione di buoni pasto per bambine e bambini che usufruiscono del servizio di refezione scolastica. “Abbiamo voluto introdurre per il secondo anno consecutivo questa misura di sostegno per venire incontro alle difficoltà che stanno vivendo molte famiglie con figli. L’inclusione – spiega l’assessora ai Servizi Sociali Maria Passaro – passa anche da gesti semplici come quello di consentire a tutti di condividere i momenti di convivialità quotidiana a scuola.”

Alla misura potranno accedere gli utenti con disabilità e le famiglie con un Isee inferiore a 7.500 euro. Il termine ultimo per la presentazione dell’istanza di adesione è fissato nelle ore 12.00 di venerdì 25 novembre. Il bando e la modulistica sono disponibili sul sito internet istituzionale.

Prosegue, intanto, la distribuzione dei pacchi alimentari frutto del protocollo d’intesa stipulato lo scorso febbraio tra l’Amministrazione Comunale e il Banco Alimentare Onlus con il supporto della Croce Rossa Italiana.

Nelle scorse ore il magazzino dell’ex Laboratorio Urbano di via Zullino è stato riempito con un nuovo carico con 32 quintali di beni non deperibili che nelle prossime settimane saranno distribuiti dal locale Comitato della Croce Rossa alle famiglie censite dall’ufficio dei Servizi Sociali.

Attualmente a beneficiare del pacco alimentare sono circa 200 famiglie in possesso di un Isee compreso tra 0 e 6.000 euro, cui si aggiungono circa 80 nuclei familiari che vivono una fase di momentanea di difficoltà economica.

“Continua il nostro impegno per sostenere la cittadinanza nei bisogni primari. In questi mesi – conclude l’assessora Passaro – abbiamo distribuito quasi una tonnellata di generi alimentari grazie al lavoro dei volontari della Croce Rossa e all’impegno degli uffici e del Banco Alimentare. L’obiettivo che ci siamo prefissati è quello di non lasciare indietro nessuno, ma da soli è molto difficile. Per questo mi auguro che il Governo nazionale ci aiuti con nuovi fondi per il sociale.”