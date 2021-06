Messa in sicurezza della discarica di Feudo Inferiore, avviate le procedure di gara

FRANCAVILLA FONTANA - Nelle scorse ore l’amministrazione comunale ha avviato le procedure della gara d’appalto per i lavori di messa in sicurezza della discarica di Feudo Inferiore di Francavilla Fontana. “Nel pieno rispetto del cronoprogramma che ci siamo imposti - spiega il sindaco Antonello Denuzzo – abbiamo avviato le procedure di gara per la messa in sicurezza della discarica di Feudo Inferiore. È un intervento di grande interesse pubblico perché isoleremo le potenziali fonti inquinanti salvaguardando la falda e l’ambiente circostante. Questi lavori rappresentano un passo ulteriore nel percorso che terminerà con la restituzione alla cittadinanza dell’area, che trasformeremo in un parco pubblico.”

Sono previsti interventi finalizzati alla rimozione e sostituzione dei teli lacerati, alla risagomatura delle superfici con l’inserimento di materiale sabbioso, al ripristino del funzionamento dell’impianto elettrico con il posizionamento di un sistema di videosorveglianza, all’installazione di pozzi per la bonifica e dispersione del biogas, al ripristino della recinzione di accesso e al recupero del sistema di convogliamento delle acque meteoriche. “In 11 mesi – spiega l’assessore all’ambiente Antonio Martina – siamo passati dal progetto preliminare all’avvio della gara d’appalto dei lavori di messa in sicurezza del sito. Nonostante la pandemia non ci siamo fermati un attimo perché la nostra Amministrazione considera questo intervento una priorità che non ammette ulteriori esitazioni. Contiamo di avviare i lavori entro la l’autunno. Ora ci adopereremo per intercettare ulteriori fondi per la riconversione dell’area.”