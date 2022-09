Mobilità sostenibile, ciclopasseggiata e Consiglio comunale dei ragazzi

FRANCAVILLA FONTANA - Proseguono a Francavilla Fontana gli appuntamenti della Settimana europea della mobilità sostenibile che venerdì 23 settembre alle 17.00 si sposterà nel quartiere Peraro per una ciclopasseggiata e, successivamente, nel parco Forleo Brayda per una seduta del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi.

Al centro dell’escursione su due ruote, che partirà da largo Antonio Somma alle 17.00, ci saranno la zona 30 di nuova istituzione e la pista ciclabile di via Caniglia. Nel quartiere Peraro l’Amministrazione Comunale ha avviato degli interventi per migliorare la viabilità, contrastare la sosta selvaggia delle auto sui marciapiedi e realizzare una pista ciclabile in via Caniglia che si unirà con quella esistente nel quartiere San Lorenzo.

I lavori in fase di ultimazione stanno interessando in particolare via Savoia e via Battisti. Qui, oltre ad imporre un limite di velocità a 30 km/h, si sta procedendo all’installazione di archetti parapedonali lungo i bordi dei marciapiedi per impedire la sosta selvaggia delle auto e mettere in sicurezza il percorso riservato ai pedoni e all’utenza debole. Tutti gli interventi sono previsti dagli strumenti urbanistici adottati dall’Amministrazione Comunale negli ultimi mesi e sono stati pensati per incentivare la convivenza pacifica di pedoni, ciclisti e automobilisti.

La ciclopasseggiata si concluderà nel parco Forleo Brayda, luogo riqualificato negli scorsi mesi grazie ad un progetto votato dalla cittadinanza nell’ambito del bilancio partecipato, che oggi si presenta come un luogo dedicato allo sport con attrezzature per l’attività fisica che possono essere liberamente utilizzate da chiunque. Qui si riunirà il Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi in una seduta aperta durante la quale si parlerà di mobilità ed ecosostenibilità. Interverranno il sindaco, il presidente del Consiglio Comunale, l’assessore al ramo, il presidente della Consulta per la Mobilità Sostenibile e la comandante della Polizia Locale.

Nel corso del pomeriggio Parco Forleo Brayda ospiterà, inoltre, una tappa del progetto di bookcrossing curato dalla Biblioteca Comunale con tanti libri e attività ludiche rivolte ai bambini.