Francavilla Fontana: modifiche alla viabilità per i lavori su via Roma

FRANCAVILLA FONTANA - In vista dell'avvio del secondo lotto di lavori su via Roma che interesserà il tratto compreso tra piazza Dimitri e via Ribezzo, l'Amministrazione Comunale di Francavilla Fontana ha predisposto nuove modifiche alla viabilità condivise con il comando della Polizia Locale, l'uficio tecnico comunale e la direzione dei lavori affidata all'architetto Cosimo Mai.

Ferme restando l'inversione del senso di marcia di via Manzoni e di via Pepe – che dall'inizio dei lavori hanno assorbito gran parte del traffico di attraversamento –, l'elemento di maggiore novità riguarda via Ribezzo. La presenza del cantiere nel tratto iniziale di via Roma, con conseguente divieto di transito e sosta dei veicoli privati, rende necessaria l'inversione di marcia di questa via che sarà quindi percorribile esclusivamente in direzione via Imperiali.