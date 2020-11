Camberlingo, nuova strumentazione per processare i tamponi Covid

FRANCAVILLA FONTANA - Oggi, martedì 17 novembre, è stata consegnata presso l'ospedale "Camberlingo" di Francavilla Fontana una strumentazione per processare i tamponi Covid in tempi più rapidi. Lo comunica il consigliere regionale Maurizio Bruno. "A seguito delle interlocuzioni che ho avuto nella giornata di ieri - spiega Bruno - con la direzione denerale dell'Asl di Brindisi, mi è stato comunicato dal direttore sanitario dell'ospedale Dario Camberlingo, dottor Montanile, che è stata già consegnata nella giornata di oggi la strumentazione necessaria a processare i tamponi in pochi minuti. Un risultato importante per la sicurezza e la gestione dell'emergenza sanitaria nell'ospedale francavillese".