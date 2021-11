Bike sharing, nuovi alberi e servizi: riprende vita parco Caniglia

FRANCAVILLA FONTANA - Oggi, domenica 21 novembre, in occasione della giornata nazionale degli alberi, è stato svelato alla cittadinanza il nuovo volto di parco Caniglia. La rigenerazione di questa area verde, che da tempo versava nel pieno degrado, è nata nel febbraio scorso grazie ad una intesa tra l’amministrazione comunale e l’associazione Nuovaria. Alla base dell’accordo, concluso con l’affidamento del parco all’associazione Nuovaria, c’è la condivisione di un percorso comune finalizzato al recupero, alla valorizzazione e alla rifunzionalizzazione sociale di questo polmone verde cittadino.

“Il recupero di parco Caniglia – spiega il sindaco Antonello Denuzzo – è il simbolo virtuoso di una città che si riprende i propri spazi. Oggi, oltre a piantare dei nuovi alberi, abbiamo seminato la speranza. Vedere decine di bambini correre felici tra i vialetti è la sintesi visiva di un percorso che vale più di un semplice taglio del nastro. Ringrazio tutti i volontari dell’associazione Nuovaria per il grande lavoro portato avanti gratuitamente in questi mesi.” Nuovaria, in sinergia con l’amministrazione comunale, ha recuperato i servizi igienici presenti nel parco, avviato lavori di sfalcio e pulizia e ripristinato gli elementi di decoro urbano deteriorati dall’incuria e dal tempo. Nel corso della partecipata manifestazione sono stati piantati degli alberi donati dall’amministrazione comunale, da imprese e da vivaisti.

“Chi pianta un albero lo fa perché scommette nella sua crescita. Credo – prosegue il sindaco – che parco Caniglia continuerà ad essere un luogo accogliente ed inclusivo in cui i bambini continueranno ad essere protagonisti accanto agli ospiti del centro diurno di Nuovaria.” Un’altra importante novità è rappresentata dall’entrata in funzione del punto di consegna e ritiro delle biciclette del bike sharing che saranno a disposizione dell’utenza interessata per il noleggio gratuito. Nelle prossime settimane saranno avviati ulteriori interventi per migliorare la qualità della sosta in quest’area verde e renderla, in vista della prossima estate, un luogo attrattivo ed inclusivo capace anche di ospitare eventi.