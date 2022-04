Nuove telecamere e recupero di un immobile nel quartiere San Lorenzo

FRANCAVILLA FONTANA - Continua a prendere forma la Rigenerazione urbana sostenibile del quartiere San Lorenzo, il progetto da 3,5 milioni di euro finalizzato a rigenerare le infrastrutture e migliorare i servizi. Nei giorni scorsi l’Amministrazione Comunale ha avviato la procedura di gara per la realizzazione degli interventi relativi all’asse “educazione al corretto uso e presidio degli spazi pubblici”.

Il progetto di questo tassello della Rigenerazione urbana – con un investimento di 297mila euro – prevede il recupero dell’immobile di piazza Caliandro e la realizzazione di un sistema di videosorveglianza strutturato con sette varchi dotati di sistema di lettura targhe e 37 telecamere collegate alla centrale operativa che sarà allestita presso il comando della polizia locale.

“Grazie alla rigenerazione urbana – spiega il sindaco Antonello Denuzzo – realizzeremo un sistema di videosorveglianza che ci consentirà di accrescere la sicurezza dei residenti, contrastare con decisione l’abbandono indiscriminato dei rifiuti e prevenire gli episodi di vandalismo.”

Nell’ottica dell’educazione agli spazi comuni, è particolarmente significativo il ripristino e la rifunzionalizzazione della struttura di piazza Caliandro che negli anni è stata oggetto di ripetute azioni vandaliche.

“Crediamo molto nella funzione sociale degli spazi pubblici. In questo contesto – prosegue il sindaco – abbiamo da tempo individuato il locale attiguo allo skatepark come un possibile centro di aggregazione dove i giovani potranno esprimere la propria creatività. Grazie al recupero di questo immobile ragazzi e ragazze avranno un luogo della città pensato esclusivamente per loro.”

L’Amministrazione Comunale ha ottenuto dalla Regione Puglia un finanziamento di 3,5 milioni di euro per la realizzazione della strategia complessiva della Rigenerazione urbana sostenibile del quartiere San Lorenzo. In queste settimane sono state avviate le procedure di gara relative a gran parte dei lavori in programma. Chiusa questa fase, i cui tempi sono dettati dalla legge, potranno prendere il via i primi interventi, il cui obiettivo è cambiare radicalmente il volto dell’area.

“La rigenerazione urbana – conclude il sindaco Antonello Denuzzo – prevede la rifunzionalizzazione e il recupero di infrastrutture come la ex scuola di via Parri, il potenziamento del verde e della viabilità, la realizzazione di strumenti per la sicurezza e l’efficientamento energetico degli edifici. L’obiettivo è rafforzare la qualità complessiva dei servizi, avvicinando la pubblica amministrazione alle esigenze espresse dalla cittadinanza. Il nuovo quartiere San Lorenzo sarà patrimonio dell’intera città e ospiterà delle progettualità economiche e sociali, un laboratorio di cui Francavilla Fontana ha bisogno per diventare una città moderna e più smart.”