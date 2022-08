Edilizia residenziale pubblica: 8 nuovi alloggi per famiglie in difficoltà

FRANCAVILLA FONTANA - Francavilla Fontana avrà nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il nuovo stabile, realizzato grazie ad un finanziamento regionale di 720 mila euro ottenuto da Arca Nord Salento (ex Istituto Autonomo Case Popolari) con la collaborazione decisiva dell’amministrazione comunale nell’ambito del programma dell’Abitare Sostenibile e Solidale, ospiterà 8 alloggi e sarà costruito nei pressi della caserma dei carabinieri.

Nei giorni scorsi Arca Nord Salento, che si occuperà della realizzazione dell’immobile, ha completato le procedure per l’individuazione dei professionisti che avranno il compito di gestire i servizi di ingegneria e architettura, passo indispensabile per l’avvio delle opere. L’amministrazione comunale ha inteso ampliare le opportunità legate a questa nuova costruzione di edilizia residenziale pubblica ritenendo utile la realizzazione all’interno dello stabile di uno spazio che erogherà servizi rivolti ai residenti del quartiere.

Questo ulteriore progetto, che prevede un investimento di 500 mila euro, è stato candidato ad un’altra linea di finanziamenti risultando ammissibile ma non finanziabile nell’immediato. La buona posizione in graduatoria lascia presagire che, così come previsto dal bando, il finanziamento arriverà in futuro grazie al meccanismo dello scorrimento. Le due progettualità sono in ogni caso complementari, ma indipendenti. Per questa ragione, d’intesa con Arca Nord Salento, si procederà in tempi brevi con la realizzazione degli alloggi e, successivamente, si potrà intervenire con la creazione di uno spazio di pubblica utilità.