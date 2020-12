Pacchi alimentari, tutto pronto. Stanziati 20mila euro

FRANCAVILLA FONTANA - L'Amministrazione comunale di Francavilla Fontana ha dato il via libera all'acquisto di generi di prima necessità e alla loro distribuzione sotto forma di pacco alimentare tramite la Croce Rossa Italiana e le associazioni di protezione civile. Per questa misura sono stati stanziati 20mila euro di fondi comunali che provengono dalle somme precedentemente destinate per le decorazioni e gli eventi natalizi in Città. "Con questa misura permetteremo alle persone di soddisfare un bisogno fondamentale – dichiara l'assessora ai Servizi Sociali Maria Passaro – chiunque avrà necessità di ottenere generi alimentari potrà contattare la Croce Rossa e ricevere beni essenziali e assistenza".

Per accedere a questa misura è sufficiente contattare il numero verde 800 178077. "Ringrazio la Croce Rossa e le associazioni di protezione civile per questa preziosa collaborazione – conclude l'assessora – Il successo nella lotta al virus e alle nuove forme di povertà che ha generato passa anche da una stretta collaborazione tra le Istituzioni e le associazioni del terzo settore".

La consegna dei pacchi avverrà presso la sede della Croce Rossa in via Suor Antonietta Zullino dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19. Il ritiro sarà possibile anche il sabato dalle 9 alle 12. Le persone positive al coronavirus, in isolamento o non autosufficienti potranno ricevere il pacco alimentare direttamente presso la propria abitazione. I cittadini che accederanno a questa misura di sostegno dovranno compilare una autocertificazione sullo stato di bisogno.