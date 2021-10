Post emergenza Covid: piano di aiuti economici in arrivo per le famiglie

FRANCAVILLA FONTANA - L’amministrazione comunale di Francavilla Fontana ha varato un nuovo piano di aiuti economici per i nuclei familiari in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria. Il provvedimento prevede l’erogazione di buoni spesa (importo massimo 500 euro elevabile a 700 euro in presenza di persone con disabilità) e di sostegni per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas (importo massimo 300 euro), Tari (importo massimo 300 euro), morosità in presenza di ingiunzione di sfratto (importo massimo 1200 euro) e caparra affitti (importo massimo 1200). “La macchina degli aiuti comunali – spiega il sindaco Antonello Denuzzo – non si è mai fermata in questi mesi. Con questo nuovo piano, oltre ai buoni spesa, introduciamo sostegni straordinari per il pagamento delle utenze domestiche e per tutelare l’accesso alla casa. Essere comunità significa mettere tutti nelle condizioni di poter ripartire.”

L’accesso ai benefici sarà possibile ai residenti nel Comune di Francavilla Fontana con un patrimonio mobiliare inferiore a 6 mila euro alla data del 31.07.2021, aumentato di mille euro per ogni componente oltre al dichiarante. Le persone in possesso di questi requisiti dovranno dichiarare la sussistenza di una situazione di difficoltà economica riconducibile all’emergenza sanitaria o la presenza di una condizione di bisogno stabile. Le istanze potranno essere presentate dalle ore 14 di martedì 26 ottobre esclusivamente in modalità telematica sulla piattaforma indicata sul sito internet istituzionale. L’amministrazione comunale ha investito nel piano di aiuti gli oltre 525 mila euro ottenuti dal governo nazionale per l’introduzione di misure di protezione sociale.

“Con questo piano potenziamo ulteriormente gli strumenti di sostegno per le famiglie. Il provvedimento – spiega l’assessora ai servizi sociali Maria Passaro – è nato dall’ascolto delle persone che stanno vivendo con maggiore sofferenza gli effetti dell’emergenza sanitaria. Il nostro obiettivo è non lasciare nessuno indietro.” Le autodichiarazioni presentate saranno soggette a verifiche. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet istituzionale o inviare una mail a segretariatosociale@comune.francavillafontana.br.it.